Vali Yerlikaya'dan İstanbul paylaşımı

Vali Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:
Ay ve güneş ezelden iki İstanbulludur. Denizle toprak, yalnız onda ermiş visale, Ve kavuşmuş rüyalar, onda, onda misale.''
Şiir gibisin İstanbul. Gecen ayrı, gündüzün ayrı güzel...
''Ay ve güneş ezelden iki İstanbulludur.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 21, 2022
Denizle toprak, yalnız onda ermiş visale,
Ve kavuşmuş rüyalar, onda, onda misale.''
Şiir gibisin #İstanbul❤️
Gecen ayrı, gündüzün ayrı güzel...#21Haziran #EnUzunGün#NecipFazılKısakürek pic.twitter.com/nlT5zbWWr8