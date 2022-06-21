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Vali Yerlikaya'dan İstanbul paylaşımı

#Ali Yerlikaya#İstanbul#21 Haziran
Vali Yerlikayadan İstanbul paylaşımı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, en uzun günün gerçekleştiği 21 Haziran'a ithafen Twitter'dan İstanbul'la ilgili görüntülerin yer aldığı bir video paylaştı.

 

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 Vali Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

Ay ve güneş ezelden iki İstanbulludur. Denizle toprak, yalnız onda ermiş visale, Ve kavuşmuş rüyalar, onda, onda misale.''

Şiir gibisin İstanbul. Gecen ayrı, gündüzün ayrı güzel...

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#Ali Yerlikaya#İstanbul#21 Haziran

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