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Vali Yerlikaya'dan 'Dünya Kadın Mühendisler Günü' paylaşımı

#İstanbul Valisi#Ali Yerlikaya#Dünya Kadın Mühendisler Günü
Vali Yerlikayadan Dünya Kadın Mühendisler Günü paylaşımı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Dünya Kadın Mühendisler Günü" dolayısıyla sosyal medya hesabından kutlama mesajı yayımladı.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Valiliğimize bağlı şantiyelerde görevli kadın mühendislerimiz nezdinde, farklı sektörlere emekleriyle imzalarını atan kadın mühendislerimizi kutluyorum.

Ülkemizin ilk kadın mühendisi Sabiha Rıfat Gürayman'ı rahmetle ve saygıyla anıyorum

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#İstanbul Valisi#Ali Yerlikaya#Dünya Kadın Mühendisler Günü

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