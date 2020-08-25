DHA
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Vali Yerlikaya’dan denetim açıklaması
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 21, 22 ve 23 Ağustos tarihlerinde yapılan koronavirüs denetimlerinin sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı.
Vali Ali Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul’da 21-22-23 Ağustos tarihlerinde #SağlıkİçinHepimizİçin denetimleri kapsamında; sahil bantları, park, piknik alanları ve mesire yerlerinde 1.206 denetim yapıldı. 82 idari işlem uygulandı. Nikh ve düğün yerlerinde 1.409 denetim yapıldı. 8 idari işlem uygulandı" denildi.
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