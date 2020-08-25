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Haber Giriş: 25.08.2020 - 21:48 | Son Güncelleme:

Vali Yerlikaya’dan denetim açıklaması

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Vali Yerlikaya’dan denetim açıklaması
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 21, 22 ve 23 Ağustos tarihlerinde yapılan koronavirüs denetimlerinin sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı.

Vali Ali Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul’da 21-22-23 Ağustos tarihlerinde #SağlıkİçinHepimizİçin denetimleri kapsamında; sahil bantları, park, piknik alanları ve mesire yerlerinde 1.206 denetim yapıldı. 82 idari işlem uygulandı. Nikh ve düğün yerlerinde 1.409 denetim yapıldı. 8 idari işlem uygulandı" denildi.

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