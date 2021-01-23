Vali Yerlikaya'dan CHP'li eski vekile yanıt: Milletimin emrindeyim

22. Dönem CHP Milletvekili Berhan Şimşek katıldığı bir televizyon programında “Vali militan, kaymakam militan” sözleri ile tepki çekmişti. Bu açıklamanın ardında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından valilik binası görseli ile “Devletimin ve milletimin emrindeyim” şeklinde bir paylaşımda bulundu.