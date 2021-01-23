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İHA
Haber Giriş: 23.01.2021 - 21:45 | Son Güncelleme:

Vali Yerlikaya'dan CHP'li eski vekile yanıt: Milletimin emrindeyim

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Vali Yerlikaya'dan CHP'li eski vekile yanıt: Milletimin emrindeyim
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, CHP eski milletvekili Berhan Şimşek’in “Vali militan, kaymakam militan” ifadelerinin ardından “Devletimin ve milletimin emrindeyim” paylaşımında bulundu.

22. Dönem CHP Milletvekili Berhan Şimşek katıldığı bir televizyon programında “Vali militan, kaymakam militan” sözleri ile tepki çekmişti. Bu açıklamanın ardında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından valilik binası görseli ile “Devletimin ve milletimin emrindeyim” şeklinde bir paylaşımda bulundu.

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