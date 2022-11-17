Vali Yerlikaya yaralıların son durumunu paylaştı

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaralıların son durumuna ilişkin şu paylaşımı yaptı:
İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısında yaralanan 81 hastamızdan 68’i taburcu oldu.
11 hastamızın serviste, 2 hastamızın da yoğun bakımda tedavileri sürüyor.
Tedavileri devam eden hastalarımıza Allah’tan acil şifalar diliyorum.
İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısında yaralanan 81 hastamızdan 68’i taburcu oldu.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 17, 2022
11 hastamızın serviste, 2 hastamızın da yoğun bakımda tedavileri sürüyor.
Tedavileri devam eden hastalarımıza Allah’tan acil şifalar diliyorum.