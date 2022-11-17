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Vali Yerlikaya yaralıların son durumunu paylaştı

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#Ali Yerlikaya#İstiklal Caddesi#Yaralı
Vali Yerlikaya yaralıların son durumunu paylaştı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2022 18:29

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırıda yaralanan 81 kişiden 68'inin taburcu olduğunu açıkladı.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaralıların son durumuna ilişkin şu paylaşımı yaptı:

İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısında yaralanan 81 hastamızdan 68’i taburcu oldu.

11 hastamızın serviste, 2 hastamızın da yoğun bakımda tedavileri sürüyor.

Tedavileri devam eden hastalarımıza Allah’tan acil şifalar diliyorum.

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#Ali Yerlikaya#İstiklal Caddesi#Yaralı

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