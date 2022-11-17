Vali Yerlikaya yaralıların son durumunu paylaştı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaralıların son durumuna ilişkin şu paylaşımı yaptı:

İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısında yaralanan 81 hastamızdan 68’i taburcu oldu.

11 hastamızın serviste, 2 hastamızın da yoğun bakımda tedavileri sürüyor.

Tedavileri devam eden hastalarımıza Allah’tan acil şifalar diliyorum.

İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısında yaralanan 81 hastamızdan 68’i taburcu oldu.



11 hastamızın serviste, 2 hastamızın da yoğun bakımda tedavileri sürüyor.



Tedavileri devam eden hastalarımıza Allah’tan acil şifalar diliyorum.