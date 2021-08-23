MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriVali Yerlikaya: Son 3 günde bin 251 kaçak göçmen yakalandı
GeriGündem Vali Yerlikaya: Son 3 günde bin 251 kaçak göçmen yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
DHA
Haber Giriş: 23.08.2021 - 17:16 | Son Güncelleme:

Vali Yerlikaya: Son 3 günde bin 251 kaçak göçmen yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya son 3 günde 506'sı Afgan toplamda bin 251 kaçak göçmenin yakalandığını açıkladı.

 

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı paylaşımda son 3 günde yapılan operasyonlar sonucunda toplam bin 251 kaçak göçmenin yakalandığını belirtti. Yerlikaya, yakalananların 506'sının Afgan olduğunu kaydetti.

Vali Yerlikaya, yakalanan göçmenlerin sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiğini ifade etti. Yerlikaya ayrıca 1 Ocak'tan itibaren İstanbul'da toplam 40 bin 286 kaçak göçmenin yakalandığını vurguladı.

: İlginizi Çekebilir

 

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi