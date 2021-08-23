Vali Yerlikaya: Son 3 günde bin 251 kaçak göçmen yakalandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı paylaşımda son 3 günde yapılan operasyonlar sonucunda toplam bin 251 kaçak göçmenin yakalandığını belirtti. Yerlikaya, yakalananların 506'sının Afgan olduğunu kaydetti.

Vali Yerlikaya, yakalanan göçmenlerin sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiğini ifade etti. Yerlikaya ayrıca 1 Ocak'tan itibaren İstanbul'da toplam 40 bin 286 kaçak göçmenin yakalandığını vurguladı.

1 Ocak 2021’den itibaren #İstanbul’da

4️⃣0️⃣.2️⃣8️⃣6️⃣;



Son 3 günde ise

5️⃣0️⃣6️⃣’sı #Afgan

7️⃣4️⃣5️⃣’i diğer uyruklulardan olmak üzere toplam,

1️⃣2️⃣5️⃣1️⃣ düzensiz göçmen yakalanarak sınır dışı işlemlerinin yapılması için Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. pic.twitter.com/tZptpLBis3 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 23, 2021

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