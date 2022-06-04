Vali Yerlikaya LGS'ye girecek öğrencilere başarı diledi

Vali Yerlikaya sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:
Pazar günü İstanbul'umuzda LGS'ye girecek 211.495 öğrencimize başarılar diliyorum. Sınavın yapılacağı 1.656 okulun etrafında gürültü yapılmaması için gerekli tedbirlerimizi aldık. Hemşehrilerimden aynı hassasiyeti göstermelerini rica ediyorum.
#Pazar günü #İstanbul'umuzda #LGS'ye girecek 2⃣1⃣1⃣.4⃣9⃣5⃣ öğrencimize başarılar diliyorum.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 4, 2022
Sınavın yapılacağı 1⃣.6⃣5⃣6⃣ okulun etrafında #gürültü yapılmaması için gerekli tedbirlerimizi aldık.
Hemşehrilerimden aynı hassasiyeti göstermelerini rica ediyorum.#LGS2022 pic.twitter.com/OiL9S9TYgr