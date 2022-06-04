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Vali Yerlikaya LGS'ye girecek öğrencilere başarı diledi

#Ali Yerlikaya#LGS#Sınav
Vali Yerlikaya LGSye girecek öğrencilere başarı diledi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek öğrencilere başarılar diledi.

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Vali Yerlikaya sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

Pazar günü İstanbul'umuzda LGS'ye girecek 211.495 öğrencimize başarılar diliyorum. Sınavın yapılacağı 1.656 okulun etrafında gürültü yapılmaması için gerekli tedbirlerimizi aldık. Hemşehrilerimden aynı hassasiyeti göstermelerini rica ediyorum.

 

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#Ali Yerlikaya#LGS#Sınav

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