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DHA
Haber Giriş: 12.08.2020 - 14:47,Son Güncelleme:

Vali Yerlikaya koronavirüs denetimlerinin bilançosunu açıkladı

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Vali Yerlikaya koronavirüs denetimlerinin bilançosunu açıkladı
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dün İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 19 ayrı başlıkta 23 bin 14 denetim ve rehberlik çalışması yapılıp, 438 adli ve idari işlem uygulandığını açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya koronavirüs tedbirleri kapsamında dün İstanbul'da yapılan denetimler hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Vali Yerlikaya'nın açıklamasında," İstanbul'da dün #SağlıkİçinHepimizİçin 19 ayrı başlıkta 23.014 denetim ve rehberlik çalışması yapıldı. 438 adli ve idari işlem uygulandı. Hafta boyunca her gün bir alana odaklı denetimlerimiz devam edecek. Görev alan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadeleri yer aldı.

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