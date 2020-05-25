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Gündem
AA
Haber Giriş: 25.05.2020 - 20:28,Son Güncelleme:

Vali Yerlikaya, Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik teşkilatlarının bayramını kutladı

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Vali Yerlikaya, Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik teşkilatlarının bayramını kutladı
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik teşkilatlarının bayramını kutladı.

Yerlikaya, Twitter hesabından, "Değerli hemşehrilerim, Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik teşkilatlarımız İstanbul'un her noktasında bütün birimleri ile şehrimizin asayişi ve huzuru için hep sizin yanınızdalar. Tüm güvenlik birimlerimizin bayramını tebrik ediyorum." açıklaması yaptı.

Vali Yerlikaya, güvenlik güçlerinin, "Bizler Polis, Gece Kartalları, Jandarma, Sahil Güvenlik olarak bu zor günlerde görevimizin başındayız. Sizin için çalışmaya devam ediyoruz. Lütfen siz evde kalın. Herkesin bayramını kutluyor, büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz. Hayırlı bayramlar." ifadelerinin yer aldığı videoyu da paylaştı.

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