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Vali Yerlikaya görüntüleri paylaşıp tebrik etti! Beşiktaş Kaymakamı'ndan alkışlanacak hareket

#Beşiktaş Kaymakamı#Ali Yerlikaya#Öğrenci
Vali Yerlikaya görüntüleri paylaşıp tebrik etti Beşiktaş Kaymakamından alkışlanacak hareket

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bir etkinlik sırasında okulda bayılan öğrenciye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra kucağında taşıyan Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan'ı tebrik etti.

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Sosyal medya hesabından okulun o anları içeren güvenlik kamera görüntülerini paylaşan Yerlikaya, "Etiler Anadolu Lisesi'nde katıldığı etkinlikte bayılan bir öğrencimize ilk müdahaleyi yapan, panik anlarında öğrencimizi kucağında taşıyan Beşiktaş Kaymakamımız Sayın Önder Bakan'ı tebrik ediyorum. Öğrencimize geçmiş olsun." ifadelerine yer verdi.

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#Beşiktaş Kaymakamı#Ali Yerlikaya#Öğrenci