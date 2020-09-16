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DHA
Haber Giriş: 16.09.2020 - 18:05 | Son Güncelleme:

Vali Yerlikaya Filyasyon Kurulu toplantısına katıldı

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Vali Yerlikaya Filyasyon Kurulu toplantısına katıldı
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Filyasyon Kurulu toplantısına katıldı.

İstanbul’da Filyasyon Kurulu 4. kez toplandı. Toplantıya İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da katıldı. Vali Yerlikaya toplantı hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Filyasyon Kurulu olarak 4. kez yaptığımız toplantıyla 39 ilçemizdeki çalışmaları değerlendirdik. Koronavirüs ile mücadelenin sahadaki kahramanları olan Filyasyon ekiplerimiz, virüsü taşıyan ve temaslı kişileri tespit etmek için tarihi bir görev yapıyor. " dedi.

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