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D-100'de İstanbul-Ankara ulaşımı trafiğe açıldı... Bolu Valisi'nden açıklama

#Kar Yağışı#İstanbul#Ali Yerlikaya

Bolu’da, kar yağışı sebebiyle dün akşam saatlerinde trafiğe kapatılan D-100 Karayolu Bolu Dağı ve TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli geçişi her iki yönlü tüm araçlara açıldı. Bolu Valisi Ahmet Gül'den son duruma ilişkin açıklama geldi.

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Bolu’da, geçtiğimiz Pazartesi gününden itibaren etkili olan kar yağışı sebebiyle dün akşam saatlerinde D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli geçişleri araç trafiğine kapatıldı. Gece boyunca binlerce aracın mahsur kaldığı Bolu Dağı’nda, karayolları ekipleri sabahın erken saatlerine kadar kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Kar yağışının sabah saatlerinde etkisini yitirmesi ve Bolu Dağı geçişinin kardan temizlenmesinin ardından D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı güzergahları her iki yönüyle de tüm araçların trafiğine açıldı. Ayrıca, dün akşam saatlerinde getirilen şehir dışından Bolu’ya giriş yasakları devam ediyor.

BOLU VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Bolu Valisi Ahmet Ümit, TRT Haber'e yaptığı açıklamada, "Sınırlarımızın dışında ama bitişik olarak biraz önce 400 metre civarında kuyruk vardı. Araçlarımız onları da kurtarmak için çalışıyor. Yarım saat içinde onları da kurtarmış olacağız. Anadolu Otoyolu da çift yönlü açılmış olacak.

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D100 de çift yönlü ama tek şeritli açıktı. Vatandaşlarımız İstanbul istikametinde otoyol ve D100'den gidebilecek durumdalar. Ankara istikametinde kısa süre sonra gidebilecekler.

Vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Çok muhtelif ihbarlar aldık. Hepsine 112'yi aramalarını söyledik. 112 arandığında konumları bize düşüyor. Konumları düşünce onlara ulaşma imkanımız oluyordu. Neden 112'yi aratıyorsunuz diyenler oldu. Bu süreç içerisinde Valilikler, 112 ve bulunduğumuz yerde 3 yönetim merkezi olarak konuyu takip ettik. Vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşıladık. 2 bine yakın vatandaşımızı misafir ettik.

İSTANBUL VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından son durum hakkında bilgi verdi. Vali Yerlikaya, "Günaydın Hemşehrilerim, Bu sabah 08.20 itibarıyla, Bolu yönüne doğru trafik akışı henüz başlamadığından, yola çıkmak için bekleyen sürücülerimize izin veremiyoruz. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Sabır ve anlayışınıza teşekkür ederim." ifadelerine yer verdi.

 

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#Kar Yağışı#İstanbul#Ali Yerlikaya

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