Vali Yerlikaya duyurdu... Ambulansa yol vermeyen sürücüye para cezası verildi

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kişisel Twitter hesabından bir video paylaştı. Sosyal medyada paylaşılan videoda bir otomobilin ambulansın önünü kestiği ve ambulansa yol vermediği görülüyor.

Videoyu paylaşarak sürücüye ceza verildiğini duyuran Vali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Ambulansa yol vermeyen sürücüye;

📌Geçiş Üstünlüğü Bulunan Araçlara Yol Vermediği

📌Kamunun Huzurunu Bozacak Şekilde Saygısızca araç kullandığı

📌Trafiği Tehlikeye Düşürecek Şekilde Şerit Değiştirdiği için idari para cezası uygulandı, sürücü belgesi geçici olarak geri alındı."