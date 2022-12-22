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Vali Yerlikaya duyurdu... Ambulansa yol vermeyen sürücüye para cezası verildi

Güncelleme Tarihi:

#Ali Yerlikaya#Ambulans#Yol
Vali Yerlikaya duyurdu... Ambulansa yol vermeyen sürücüye para cezası verildi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2022 20:26

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ambulansa yol vermeyen sürücüye idari para cezası uygulandığını ve sürücü belgesinin geçici olarak geri alındığını duyurdu.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kişisel Twitter hesabından bir video paylaştı. Sosyal medyada paylaşılan videoda bir otomobilin ambulansın önünü kestiği ve ambulansa yol vermediği görülüyor.

Videoyu paylaşarak sürücüye ceza verildiğini duyuran Vali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Ambulansa yol vermeyen sürücüye;

📌Geçiş Üstünlüğü Bulunan Araçlara Yol Vermediği

📌Kamunun Huzurunu Bozacak Şekilde Saygısızca araç kullandığı

📌Trafiği Tehlikeye Düşürecek Şekilde Şerit Değiştirdiği için idari para cezası uygulandı, sürücü belgesi geçici olarak geri alındı."

 

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#Ali Yerlikaya#Ambulans#Yol

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