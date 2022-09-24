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Vali Yerlikaya: Ağustos'ta 1 milyon 665 bin 983 turist geldi

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#İstanbul#Ali Yerlikaya#Turist
Vali Yerlikaya: Ağustosta 1 milyon 665 bin 983 turist geldi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2022 12:01

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kente Ağustos ayında 1 milyon 665 bin 983 yabancı turist geldiğini açıklarken ilk sırada Rusyaların yer aldığını belirtti.

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İstanbul Valisi Yerlikaya açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Yerlikaya, "İstanbul Turizm İstatistikleri Raporu'na göre şehrimize; Ağustos ayında 1 milyon 665 bin 983 yabancı turist geldi. Bu yılın ilk 8 ayında şehrimize gelen yabancı turist sayısı 10 milyon 180 bin 789 oldu" dedi.

Vali Yerlikaya İstanbul'a en çok Rus turistlerin geldiğini ifade ederken Rusları, Almanlar, İranlılar, Suudi Arabistanlılar ve ABD'lilerin takip ettiğini kaydetti.

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#İstanbul#Ali Yerlikaya#Turist

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