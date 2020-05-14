Vali Yerlikaya : 650 bin 948 İstanbulluya cevap verildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi

"İstanbul'da her gün çoğalan bir şey var: 'Vefa' " diyen Yerlikaya, "650 bin 948 çağrı alındı, 630 bin 955 talep, 19 bin 993 bilgilendirme gerçekleştirildi" dedi.

Yerlikaya, " Kalbimizin hafızasında yer eden; Vefa ve samimiyetle 650 bin 948 İstanbulluya cevap veren #VefaSosyalDestek ekiplerimize can-ı gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.