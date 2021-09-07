Vali Yerlikaya 12 yaş üstü ve 15 yaş üstü aşılama sayılarını paylaştı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 12 yaş üstü ve 15 yaş üstü çocukların aşılanma sayılarını açıkladı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında "İstanbul’umuzda 15 yaş üstü gençlerimiz 18 Ağustos; 12 yaş üstü gençlerimiz ise 6 Eylül’de aşı olmaya başladı. 7 Eylül saat 10.00 itibarıyla 15-19 yaş arası 414 bin 116 gencimiz ve 12-15 yaş arası 18 bin 898 gencimiz aşısını yaptırdı" ifadelerini kullandı.
#İstanbul’umuzda 15 yaş üstü gençlerimiz 18 Ağustos; 12 yaş üstü gençlerimiz ise 6 Eylül’de #aşı olmaya başladı.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 7, 2021
⏰ 7 Eylül saat 10.00 itibarıyla,
15-19 yaş arası: 4️⃣1️⃣4️⃣.1️⃣1️⃣6️⃣
gencimiz 👏🏻
ve
12-15 yaş arası: 1️⃣8️⃣.8️⃣9️⃣8️⃣ gencimiz aşısını yaptırdı.👏🏻#GençlerimizeGüveniyoruz pic.twitter.com/K9FROdgFYx