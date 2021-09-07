Vali Yerlikaya 12 yaş üstü ve 15 yaş üstü aşılama sayılarını paylaştı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında "İstanbul’umuzda 15 yaş üstü gençlerimiz 18 Ağustos; 12 yaş üstü gençlerimiz ise 6 Eylül’de aşı olmaya başladı. 7 Eylül saat 10.00 itibarıyla 15-19 yaş arası 414 bin 116 gencimiz ve 12-15 yaş arası 18 bin 898 gencimiz aşısını yaptırdı" ifadelerini kullandı.

#İstanbul’umuzda 15 yaş üstü gençlerimiz 18 Ağustos; 12 yaş üstü gençlerimiz ise 6 Eylül’de #aşı olmaya başladı.



⏰ 7 Eylül saat 10.00 itibarıyla,



15-19 yaş arası: 4️⃣1️⃣4️⃣.1️⃣1️⃣6️⃣

gencimiz 👏🏻

ve

12-15 yaş arası: 1️⃣8️⃣.8️⃣9️⃣8️⃣ gencimiz aşısını yaptırdı.👏🏻#GençlerimizeGüveniyoruz pic.twitter.com/K9FROdgFYx — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 7, 2021

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