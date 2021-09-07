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Haber Giriş: 07.09.2021 - 15:16 | Son Güncelleme:

Vali Yerlikaya 12 yaş üstü ve 15 yaş üstü aşılama sayılarını paylaştı

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Vali Yerlikaya 12 yaş üstü ve 15 yaş üstü aşılama sayılarını paylaştı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 12 yaş üstü ve 15 yaş üstü çocukların aşılanma sayılarını açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında "İstanbul’umuzda 15 yaş üstü gençlerimiz 18 Ağustos; 12 yaş üstü gençlerimiz ise 6 Eylül’de aşı olmaya başladı. 7 Eylül saat 10.00 itibarıyla 15-19 yaş arası 414 bin 116 gencimiz ve 12-15 yaş arası 18 bin 898 gencimiz aşısını yaptırdı" ifadelerini kullandı.

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