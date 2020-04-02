MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriVali yeni önlemleri açıkladı: Şehre giriş yapılanlara 14 gün karantina uygulanacak
GeriGündem Vali yeni önlemleri açıkladı: Şehre giriş yapılanlara 14 gün karantina uygulanacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 02.04.2020 - 12:47,Son Güncelleme:/

Vali yeni önlemleri açıkladı: Şehre giriş yapılanlara 14 gün karantina uygulanacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Vali yeni önlemleri açıkladı: Şehre giriş yapılanlara 14 gün karantina uygulanacak
Abone Olgoogle-news

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, yeni tip Corona Virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, il genelinde seyahat kısıtlamasına ilişkin ek önlem aldıklarını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada ifadelerine yer verilen Yazıcı, virüsten korunmanın tek yolunun izolasyon olduğunu hatırlattı.

Balıkesirli vatandaşlara evlerinde kalmaları çağrısında bulunan Yazıcı, geçen hafta sonunda il dışından gelenlerin vücut ısılarının ölçüldüğünü, sağlık kontrollerinin yapıldığını aktardı.

Vali Yazıcı, şunları kaydetti:

"Balıkesir'e her ne şekilde olursa olsun kara, deniz ve hava yolu ile giriş yapacak kişiler 14 gün süreyle ikametgahlarında gözlem altında tutulacaktır. Bu konuda çok titiz davranılacaktır. Karantina kararımız, ekonomik faaliyetleri içeren ticari araçları ve işçi servislerini kapsamamaktadır. Bunlar dışında kalan özel araçlar dahil tüm araçlar için geçerlidir.

Balıkesir'e dışarıdan gelen bütün vatandaşlarımız için sağlık ve güvenlik ekiplerimiz tarafından gerekli çalışmalar yoğun bir şekilde yapılmaktadır. Bu dönemde en büyük isteğimiz, tüm vatandaşlarımızın bulundukları şehirde kalmaları esastır. Lütfen alınan bütün tedbirlere uyalım."

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle