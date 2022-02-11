Vali yardımcısının fotoğraf tutkusu: Vizöründe halk var

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Erzincan Vali Yardımcısı Hüseyin Remzi Konak, çektiği karelerle fotoğraf dünyasında da adından söz ettiriyor. İFSAK’ın yarışmalarından da ödüller kazanan Konak, fotoğrafa olan tutkusunun hikayesini ve mülki idari amirliğinde bu hobisinin kendisine kazandırdıklarını şöyle anlatıyor:

“Kaymakam olduğum ilk anda fotoğrafın benim mesleğime de çok uygun olduğunu keşfettim. Fotoğraf makinesi insanlarla aramızda perdeleri kaldıran bir iletişim aracı. Çünkü görev itibariyle çeşitli coğrafyalarda fotoğraf çekiyorum. Çok farklı insan portreleri çekerken çok farklı insan hikayelerine tanık oluyorum. Fotoğraf sayesinde vatandaşla bağ kuruyorum.

29 yaşındaki genç vali yardımcısı Hüseyin Remzi Konak, ortaokul yıllarında babasının aldığı makineyle fotoğrafa başlamış.

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KİM OLDUĞUMU BİLMİYORLAR

Fotoğraf çektiğim insanlar ilk başta görevimi bilmiyor. Kimi zaman bir sokakta kimi zaman bir kiremit fabrikasında onların hayatlarına tanıklık ediyor, samimiyetlerini hissediyorum. Dertlerini, sıkıntılarını görüyor çözmeye çalışıyorum. Bir keresinde Erzincan’da mangal kömürü üreten Mardinli torakçı vatandaşlarımızla karşılaştım. Çoluk çocuk oradalardı. Çocuklara oyuncaklar hediye ettim. Pandemi dönemiydi, hiçbirinin aşı olamadıklarını gördüm. Aralarında okula gitmeyen çocuklar vardı. Valimiz Mehmet Makas’ın talimatıyla hem oraya sağlık müdürlüğünden arkadaşlarımız gitti ve aşılarını oldular hem de o çocukların da okula gitmelerini sağladık. Buna benzer onlarca anı biriktirdim fotoğraf sayesinde.”

ANASININ KUZULARI

Konak’ın fotoğrafladığı bu kare, Anadolu kadınının tükenmez sevgi kaynağını gözler önüne seriyor...