Vali yardımcısı şikayetçi olmadı ama 288 bin lira ceza yedi

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Olay, önceki akşam saatlerinde Kırtepe Mahallesi Şadırvan Camii Sokağı’nda meydana geldi. Uygulama noktasında polisi fark eden motosiklet sürücüsü, aracıyla kaçmaya çalıştı. Polis ekibi, kaçan motosikletlinin peşine düştü.

Takip sırasında kaldırıma çıkan A.Ç. yönetimindeki motosiklet, burada yürüyen Bartın Vali Yardımcısı Muhittin Gürel’e çarptı. Gürel, sağlık ekibi tarafından sevk edildiği hastanede tedavisinin ardından taburcu edildi.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

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Gözaltına alınan motosiklet sürücüsü A.Ç'ye 'Muayenesiz araç kullanmak', 'Sürücü belgesiz araç kullanmak’, ‘Dur ikazına uymamak’, ‘Aracı yaya yolundan sürmek’ ve ‘Sigortasız araç kullanma’ suçlarından toplam 288 bin 965 TL idari para cezası kesildi. Vali Yardımcısı Muhittin Gürel'in, motosiklet sürücü A.Ç.'den şikayetçi olmadığı öğrenildi.