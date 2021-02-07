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Gündem
DHA
Haber Giriş: 07.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Vali ve komutanlar operasyon bölgesinde

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Vali ve komutanlar operasyon bölgesinde
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Tunceli'de bin 62 personelin katılımıyla başlatılan Eren-7 Mercan Munzur operasyonu karlı ve sarp arazide sürüyor. 

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras ve İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan dün operasyon bölgesine geldi. Bölgede arama-tarama ve operasyon faaliyetleri hakkında komutanlardan bilgi alan Vali Özkan, teröristlerle mücadele eden güvenlik güçlerine desteklerini iletti.

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