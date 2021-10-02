Vali ve il emniyet müdürlüğü atamaları Resmi Gazete’de

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Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre; Elazığ Valisi Erkaya Yırık Mülkiye Başmüfettişliği'ne atandı. Geçen ay AFAD Başkanlığı'na atanan Yunus Sezer’in yerine Kırıkkale Valiliği'ne Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Bülent Tekbıyıkoğlu, Elazığ Valiliği'ne İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ömer Toraman, Bilecik Valiliği'ne Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Kızılkaya atandı.



Ayrıca; Hatay Emniyet Müdürlüğü'ne Muş Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Muş Emniyet Müdürlüğü'ne ise Engin Kaloğlu’nun ataması gerçekleştirildi.