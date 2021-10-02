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Vali ve il emniyet müdürlüğü atamaları Resmi Gazete’de

#Resmi Gazete#Atama#İl Emniyet Müdürlüğü
Vali ve il emniyet müdürlüğü atamaları Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanlığı'nın bazı valilikler ve il emniyet müdürlüklerine yönelik atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. 

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Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre; Elazığ Valisi Erkaya Yırık Mülkiye Başmüfettişliği'ne atandı. Geçen ay AFAD Başkanlığı'na atanan Yunus Sezer’in yerine Kırıkkale Valiliği'ne Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Bülent Tekbıyıkoğlu, Elazığ Valiliği'ne İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ömer Toraman, Bilecik Valiliği'ne Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Kızılkaya atandı. 

Ayrıca; Hatay Emniyet Müdürlüğü'ne Muş Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Muş Emniyet Müdürlüğü'ne ise Engin Kaloğlu’nun ataması gerçekleştirildi. 

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#Resmi Gazete#Atama#İl Emniyet Müdürlüğü