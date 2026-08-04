×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Vali Varol duyurdu: Çine'deki orman yangınına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme Tarihi:

#Aydın Valisi#Çine Yangını#Gözaltı
Vali Varol duyurdu: Çinedeki orman yangınına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2026 14:17

Aydın Valisi Osman Varol, Çine ilçesinde 30 Temmuz'da çıkan ve 4 gün süren orman yangınına sebebiyet verdikleri belirlenen 2 şüphelinin jandarma ekiplerince gözaltına alındığını açıkladı. Bilirkişi heyeti ve jandarma olay yeri inceleme timlerinin detaylı çalışmaları sonucu adli sürecin başladığını belirten Vali Varol, olayda kasıt olmasa bile büyük bir ihmal bulunduğunu ifade etti.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Aydın Valisi Osman Varol, basın mensuplarına asayiş olaylarına ilişkin aylık olarak düzenlediği toplantıyla bilgisi verdi. 30 Temmuz'da çıkan ve 4 gün süren Çine yangınına ilişkin açıklama da yapan Varol, 2 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Vali Varol duyurdu: Çinedeki orman yangınına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı

Vali Varol yaptığı açıklamada, "Bu konuda arkadaşlar, bir adli süreç başladı. Yangının oluşumuna sebebiyet veren iki kişi, bugün tabii ki adli detayları sizinle paylaşamam ama bugün, biraz önce jandarmamız tarafından gözaltına alındı. Adli bir süreç olduğu için, detaylarını sonradan size aktarma imkanımız olacak. Ama çok detaylı bir çalışma, iki tane ayrı bilirkişi raporu, jandarmamızın olay yeri timlerinin raporuyla, şüpheli olan kişi, birkaç saat önce gözaltına alındı. Tam olarak bilinçli olduğunu söyleyemem ama büyük bir ihmal de var. Adli süreç devam ediyor. Sonucunu görmeden kesin yorum yapmamak lazım" dedi.

Haberin Devamı

Vali Varol duyurdu: Çinedeki orman yangınına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı

Vali Varol, yangına ilk ihbarın 15.01'de geldiğini ve ilk arazözün 5 dakika sonra olay yerinde olduğunu ve yarım saat içerisinde de havadan ilk müdahalenin yapıldığını kaydetti.

Gözden KaçmasınBakan Yumaklıdan orman yangınlarına karşı uyarı: Şiddetli rüzgar geliyor ateş yakmayalımBakan Yumaklı'dan orman yangınlarına karşı uyarı: Şiddetli rüzgar geliyor ateş yakmayalımHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Aydın Valisi#Çine Yangını#Gözaltı

BAKMADAN GEÇME!