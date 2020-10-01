Vali Su’dan ev ziyareti uyarısı

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il Valiliği’ne gönderilen ’Covid-19 Tedbirleri Denetimi Genelge’si kapsamında Vali Ali İhsan Su, Akdeniz Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma komutanı ve Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı, genel kolluk birimlerinin katılımıyla maskelerini takarak denetime çıktı. İl protokolüyle birlikte esnafı ziyaret eden Vali Su, toplu taşıma araçları sürücü ve yolcularını da uyardı.



’EV ZİYARETLERİNİ ERTELEYİN’



Vatandaşlara ev ziyaretleri konusunda uyarılarda bulunan Vali Su, "Tüm birimlerimizle birlikte denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımız maske, sosyal mesafe hijyen konusunda son derece duyarlılar. Duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Denetimlerimizle de bu duyarlılığı arttırmayı hedefliyoruz. Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarsak virüsün üstesinden gelebiliriz. Ev gezmelerine dikkat edelim. Zaruri olmadıkça ev gezmelerini erteleyelim" diye uyardı.



