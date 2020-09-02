Vali sosyal medyadan açıkladı! HES koduyla girilebilecek



Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüs ile mücadelede yeni kararlar aldıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Gaziantep'te 7 Eylül pazartesinden itibaren bağ evi vb. yerlerde düğün yapılması yasaklanmıştır. 15 Eylül'den başlayarak, kamu kurum ve kuruluşlarıyla umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine girişte HES kodu istenilmesine karar verilmiştir."