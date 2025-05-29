Vali Şahin: Ankara'da 3 ayda 7 bin 452 köpek toplanıp, bakım evlerine yerleştirildi

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Vali Vasip Şahin başkanlığında İl Hayvan Hakları Komisyonu Toplantısı, Ankara Valiliği'nde gerçekleştirildi. Toplantıya Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 25 ilçenin kaymakamı ve belediye başkanı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri katıldı. Vali Şahin, toplantı öncesi yaptığı açıklamada, "2024 yılı kasım ayında sahipsiz köpekler hakkında gerçekleştirilen envanter çalışması sonucunda ilimizdeki sokakta yaşayan hayvan sayısı, köpek sayısı yaklaşık 52 bin olarak tahmin edilmektedir. Mahalli idarelerimizde, belediyelerimizde toplam 17 adet hayvan bakım evi bulunmakta. ABB, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Sincan ve Yenimahalle belediyelerine ait bakımevleri kanun kapsamında izin ruhsatları verilmiştir. Altındağ, Beypazarı, Çubuk, Elmadağ, Kahramankazan, Polatlı, Pursaklar ve Şereflikoçhisar belediyelerimizin ise izin süreçleri hızla devam ettirilmektedir. Akyurt, Haymana, Kızılcahamam ve Nallıhan belediyelerimiz proje süreçleri devam etmektedir. Yine bu hayvan bakım evlerindeki kapasiteyi baktığımızda da toplamda 13 bin 45 kapasitemiz var. Ve 52 bin rakamına baktığımızda da bunun karşılama oranı da yüzde 25 civarında. Ama mevcut 13 bin kapasiteli barınaklarımızda da hızla kapasite dolmaya devam ediyor ve bugün itibariyle yüzde 80'nin üzerine çıkmış durumda. Bir taraftan da biraz önce bahsettiğimiz izin süreçleri devam eden ve izin almak üzere projelerini yapmaya başlayan belediyelerimizin de katılmasıyla bu rakam kapasite yükselecektir" ifadelerini kullandı.

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'1 MİLYON 390 BİN TL CEZAİ İŞLEM YAPILDI'

Vali Şahin, şu ana kadar 27 denetim gerçekleştirildiğini belirterek, "Bu bakım evlerine yönelik ve burada yapılan tespitlerde ortaya çıkan eksiklikler de mal idarelerimize veya işletmeci kuruluşlara, sivil toplum kuruluşlarına bildirilerek bu eksiklerin de hızla giderilmesine yönelik izlemelerimiz de devam ediyor. Onlarda da böyle bir gayret var. Yine bu komisyonlarımızda alınan kararlar doğrultusunda kolluk kuvveti desteğiyle birlikte bu faaliyetlerimiz yoğunlaştırıldı. Biz arkadaşlarımıza bu konuda diğer kamu kurumlarımıza, belediyelerimize gerektiğinde kolluk kuvvetlerinin de sizin yanınızda olacağınızdan emin olun dedik ve o sözümüzü de sürekli yerine getiriyoruz. Eksik olursa da arkadaşlarımız zaman zaman bizleri ikaz ediyorlar. Orada destek veriyoruz. Bu komisyonlarımızın, daha doğrusu kurumlarımızın yoğun toplama faaliyetleri sonucunda mart, nisan ve 26 Mayıs gününe kadar toplam 7 bin 452 köpek toplanmış ve bakım evlerine yerleştirilmiş durumda. Yine toplamda bakım evlerine toplanan bugüne kadar hayvan sayısı ise 14 bin 341'dir. Bunların bir kısmı rehabilite ve tedavi edilip sahiplendirilmiş veya sivil toplum kuruluşlarına teslim edilmiş hayvanlar. Dolayısıyla mevcut bir sürekli bir sirkülasyon var. Bundan sonra bunun daha da hızlanacağını bekliyoruz. Yine şu anda sivil toplum kuruluşlarına ait barınaklarda, bakım evlerinde 27 adres tespiti yapılmış ki bunun daha da fazla olduğunu biz biliyoruz. Belediyelerimiz bu konuda çalışıyorlar, kurumlarımız, doğa koruma, milli parklar, bölge müdürlüğümüz çalışıyor. Bu 27 adreste 5 bin 587 hayvan şu anda barınaklarda bakılıyor. Tabii bunun yanında bu uygulamalar sırasında birtakım yasal mevzuat hükümlerine karşı ihmaller de veya ihlaller de karşımıza çıkmıştır. Bu noktada da 18 kişiye şu ana kadar 1 milyon 390 bin TL cezai işlem yapılmıştır" dedi.

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HOBİ BAHÇESİ AÇIKLAMASI

Vali Şahin, Ankara genelinde meydana gelen kaçak yapılaşma veya düzensiz yapılaşma ile ilgili Ankara Valiliği'nde yapılan toplantıya da katıldı. Şahin, "Şehirdeki insanların tekrar tabiatla buluşma ihtiyacı, kendini başka bir anomaliye dönüştürdü. Bu da düzensiz, imarsız birtakım yerleşimler oluşmasına başladı. Buna belki halk tabiriyle hobi evleri, hobi bahçeleri adını verdik ama maalesef bütün belediyelerimizin sahaları içerisindeki Ankara Büyükşehir olduğu için artık bütün alanlarımız belediye sınırları dahilinde. Dolayısıyla imara uygun yapılması gerekirken maalesef imar kurallarına uyulmadan bir yapı yığınıyla karşılaştık. Bunun yönetilemez bir noktaya doğru gittiğini görüyoruz. Bugün biz bir şey yapamazsak, yarın bunun altından hiç kalkılmayabilir. Kaldı ki bununla ilgili yasal düzenlemeler de meclisimiz tarafından özel olarak da icra edildi. Bunun yanında imar kanunumuz da bunların önlenmesine dair amir hükümlerle bizlere görev vermekte. Dolayısıyla biz bu görevlerimizi en etkin, en dikkatli ve en faydalı bir şekilde bir an önce yapmalıyız. Tarım toprağına ruhsatsız bir şey yapıyorsunuz; tarım ve toprakla ilgili mevzuat buna müsaade etmiyor, imar mevzuatı müsaade etmiyor ama siz onu yapıyorsunuz. Üstüne, 'Buraya niye su getirmediniz? Niye doğal gazımız yok? Telefonlarımız burada niye çekmez' gibi birtakım sitem ve tarizlerle de karşılaşıyorsunuz. Bir defa bu anlayışı yıkmamız lazım, insanlar hak ettiğini hak ettiği kadarıyla almalı. Hak ettiğinden fazlasını almak başkasının hakkından almak demektir. Bir başkası o haktan daha az istifade ediyor demektir. Dolayısıyla bizim buna müsaade etmememiz lazım. Ama ortada da bir başka gerçek var, ihtiyaç var. O da vatandaşımız tabiatla buluşmak istiyor. İnsani bir ihtiyacın karşılanmasını bekliyor. Burada da bizlere, belediyelere, bu alanı düzenlemek, bu ihtiyacı önceden belirleyip onlara uygun şekilde o altyapıyı hazırlamak düşüyor. Bunu yapabilirsek zaten zannediyorum vatandaşımız yasal olmayan yollara müracaat etmek durumunda kalmayacak" diye konuştu.