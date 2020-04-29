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DHA
Haber Giriş: 29.04.2020 - 18:35,Son Güncelleme:

Vali paylaştı: Metrelerce kar! Neresi olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız

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Vali paylaştı: Metrelerce kar! Neresi olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
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Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Toros Dağları’nın zirvelerinden kar fotoğrafı paylaşarak, Burası Van Bahçesaray Kirapet geçidi değil Antalya Gündoğmuş Söbüçimen grup yayla yolu" dedi.

Antalya, güneşi ve deniziyle sahil kenti olmasının yanı sıra Toros Dağları’nın zirvelerindeki farklı havasıyla da dikkat çekiyor. Kentin sahil kesimlerinde yaşayanlar, kar görmezken, kuzey kesimlerde ise Doğu ve Güneydoğu’daki gibi kar tutan sarp dağlık alanlar yer alıyor. Özellikle Gündoğmuş, Akseki ve İbradı ilçelerinin bulunduğu bölgelerde kışın yağan kar, bazı bölgelerde yaz aylarında bile erimiyor.

Vali paylaştı: Metrelerce kar Neresi olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Gündoğmuş’un Söbüçimen Yaylası’nda karla kaplı yoldan fotoğraflar paylaştı. Vali Karaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Burası Van Bahçesaray Kirapet geçidi değil Antalya Gündoğmuş Söbüçimen grup yayla yolu" dedi.

Vali paylaştı: Metrelerce kar Neresi olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız

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