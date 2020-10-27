Vali Özkan'dan maske kuralına uyan Tuncelililere teşekkür

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yeni vaka sayılarında istikrarlı düşüş sağlayan ve tedbirleri uygulamadaki başarısıyla örnek olan 10 il arasındaki gösterdiği Tunceli'de, vaka sayısında yüzde 50 düşüş yaşanmıştı. Vali Mehmet Ali Özkan, valiliğin sosyal medya hesabından, maske takma kuralına uyan Tunceli halkına teşekkür etti. Vali Özkan, sosyal mesafe kuralına uymaları için de çağrıda bulunduğu mesajında, "Maske kuralına uyduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum ancak sosyal mesafe kuralına tam manasıyla uymuyoruz. İşimiz ve zaruri haller dışında lütfen evimizde kalalım. Evimize dışarıdan ziyaretçi kabul etmeyelim, özellikle kapalı ortamlarda sosyal mesafemizi koruyalım" dedi.