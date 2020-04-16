Vali Öksüz'den Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olan çocuğa sürpriz

Ortakapı Mahallesi'nde yaşayan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı kampanyaya bağış yapan Kaya'ya, hediyelerini Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Seyit Müçteba Erdem verdi.

Kaya, sürpriz hediyeler karşısında büyük mutluluk yaşadı.

Öte yandan, kentteki bir hayırsever de Kaya'ya duyarlı davranışı nedeniyle bisiklet hediye etti.