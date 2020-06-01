Vali Memiş isyan etti: Bitiremezsek bu ilde vali olarak görev yapamam

Vali Memiş, beraberindeki Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ile Erzurum Havalimanı'na gelip burada Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünce geçen yıl tamamlanması planlanan ancak farklı nedenlerle yetiştirilemeyen CAT-3A sisteminin kurulum çalışmalarını inceledi.





DHMİ ve ilgili yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Memiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Erzurum Havalimanı'nda yapılan çalışmaların yetersiz olduğunu belirterek ilgili firmaların 30 Ağustos'ta işin bitirileceğini taahhüt ettiğini söyledi.

Memiş, sahadaki çalışmaların az kadroyla yapıldığını ve yetersiz olduğunu vurgulayarak, "Bu sene hem müteahhit firma hem de DHMİ Genel Müdürlüğü, işlerin yetiştirilmesine dair söz verdiler. Geldik gördük, çalışan var ancak endişeliyiz. Geçen sene buraya her ay geldiğimde bu tempoda çalışma vardı ve yetiştireceğiz denmesine rağmen yetiştirilmedi. Korkarım ki bu şekilde çalışılırsa yine yetiştirilmeyecek, bu iş korkulu rüyamız haline geldi." dedi.

Erzurum Havalimanı'ndaki çalışmaların aksatılmadan devam etmesi için aldıkları her türlü izin belgesini yetkililere verdiklerini aktaran Memiş, şunları kaydetti:

"DHMİ Genel Müdürlüğü ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile görüşüp durumu arz edeceğiz, buradaki iş makinelerinin ve iş gücünün artırılarak işin bitirilmesini istiyoruz. Eğer bu yıl burayı bitirmezsek bu ilde vali olarak görev yapamam, utancımdan sokağa çıkamam. Durumu yazılı olarak Bakanlığa ileteceğim. Buradaki çalışma yeterli gözükmüyor, hiçbir mazeret kabul etmiyoruz. Burada çalışmaların aksamaması için her türlü izni aldık. "

Memiş, söz konusu çalışmayla ilgili Erzurum milletvekillerinin ve ilgili bakanlıklar ile siyasi mekanizmanın üzerine düşen görevi yaptığını belirterek geçen yıldan beri sıkı takipçisi oldukları Erzurum Havalimanı CAT 3A sistemi kurulumunun halen bitirilememesinden dolayı büyük üzüntü yaşadıklarını dile getirdi.

"BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Gazetecilere Erzurum Havalimanı'nda gördüğü 3 iş makinesiyle söz konusu işlerin bitme ihtimalini soran Memiş, "Geçen sene de 'Yetişecek efendim, herhangi bir sorun yok.' dediler, kış geldi. Şimdi de 'Sorun yok.' deniyor ancak geçen sene de birebir aynı ifadeyi kullandılar. Biz işin bitirilmesini istiyoruz. Buradaki iş makineleriyle bu iş bitmez, geldik ve gördük. Artık güvenimiz kalmadı. İş bitişini 30 Ağustos olarak ifade ediyorlar. Biz 20 Temmuz'a çekmek zorundayız. Bize mutlaka kendilerince haklı gördükleri mazereti sunabilirler, bu işin peşini bırakmayacağız." diye konuştu.