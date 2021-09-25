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Vali Köşger duyurdu: İzmir'de kalacak yeri olmayan yüzlerce öğrenci, misafirhanelere yerleştirildi

#Öğrenci Yurdu#İzmir#Yavuz Selim Köşger
Vali Köşger duyurdu: İzmirde kalacak yeri olmayan yüzlerce öğrenci, misafirhanelere yerleştirildi

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte kalacak yeri olmayan 328 üniversite öğrencisinin yurt, misafirhane ve otellere yerleştirildiğini bildirdi.

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(AA) Vali Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, okullarının konumuna en uygun yurt, misafirhane ve otellere yerleştirilen 328 üniversite öğrencisinden 194'ünün kız öğrenci olduğunu bildirdi.

Öğrencilerin SMS ile bilgilendirildiğini aktaran Köşger, taleplerin karşılanmaya devam edildiğini de kaydetti.

Vali Köşger, 22 Eylül'de yaptığı açıklamada, kentteki kamu kuruluşlarının misafirhane ve sosyal tesislerinin üniversite öğrencilerine ücretsiz tahsis edileceğini bildirmişti. Kararın öncelikle 1 aylık olduğunu ifade eden Köşger, bu konuda tüm aktörlerin çözüme katkı sunmasını istemişti.

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#Öğrenci Yurdu#İzmir#Yavuz Selim Köşger