×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Vali ile görüşmek isteyen kişi intihar girişiminde bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Bartın#İntihar Girişimi#Vali
Vali ile görüşmek isteyen kişi intihar girişiminde bulundu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2025 22:28

Bartın'da belediye başkanı ve vali ile görüşmek istediğini söyleyerek kafenin çatısına çıkan bir kişi, intihar girişiminde bulundu. Şahıs, polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda ikna edildi.

Haberin Devamı

Bartın Yalı mevkiindeki bir kafenin çatısına çıkan şahıs, belediye başkanı ile görüşmek istediğini söyledi. Görüşmeden çatıdan inmeyeceğini söyleyen şahsı polis uzun uğraşlar sonucu ikna etti. Bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde şahsı ikna etmeye çalışan ekipler, diğer taraftan da bölgede güvenlik önlemi aldı. Ekipler, çevrede toplanan kalabalığı da uzaklaştırmaya çalıştı.

UZUN UĞRAŞLAR SONUCUNDA İKNA EDİLDİ

Polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çatıdan indirilen şahsın, önce hastaneye ardından da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bartın#İntihar Girişimi#Vali

BAKMADAN GEÇME!