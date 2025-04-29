×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Vali Gül'den "Valinin yeğeniyim" iddiasında bulunan çakarlı araç sürücüsüne ilişkin açıklama

Güncelleme Tarihi:

#Davut Gül#Sarıyer#Çakarlı Araç
Vali Gülden Valinin yeğeniyim iddiasında bulunan çakarlı araç sürücüsüne ilişkin açıklama
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2025 21:08

İstanbul Valisi Davut Gül, Sarıyer'de ışıklı ve sesli tertibat bulunan aracı nedeniyle kendisine tepki gösteren sürücüye "Valinin yeğeniyim" iddiasında bulunup uzaklaşan ve polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanan sürücüye ilişkin paylaşım yaptı.

Haberin Devamı

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları ifade etti:

"Ve beklenen son. Görüntülerdeki şahıs yeğenim değildir, ancak 16 milyon İstanbullu kardeşimdir. Söz konusu mesele kıymetli hemşehrilerimizin ortak hukuku olunca hiç kimseye ayrıcalık tanımayız. Bu kanunsuzlara göz açtırmayacağız."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Trafik Devriyesi ekipleri, Maslak Ayazağa'da çakar tertibatı kullanan 34 BJK 215 plakalı lüks otomobilin sürücüsünün, kendisini kayda alan kişiye "Valinin yeğeniyim" iddiasında bulunarak uzaklaştığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlatmıştı.

Gözaltına alınan sürücü S.O'ya (22), Karayolları Trafik Kanunu'nun "mevzuata aykırı ışıklı tertibat kullanmak", "standart dışı plaka", "tehlikeli şerit değiştirmek", "yakın takip" ve "trafiği tehlikeye düşürmek suretiyle araç kullanmak" maddeleri uyarınca 146 bin 134 lira idari para cezası uygulanmıştı.

Haberin Devamı

Ayrıca, 30 gün süreyle ehliyetine el konulan ve aracı trafikten men edilen sürücü hakkında adli işlem başlatılmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Davut Gül#Sarıyer#Çakarlı Araç

BAKMADAN GEÇME!