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Vali Gül’den Şehzadebaşı’nda hasar tespiti

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#Davut Gül#Ekrem İmamoğlu#Şehzadebaşı Camisi
Vali Gül’den Şehzadebaşı’nda hasar tespiti
Fatma AKSU
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2025 07:00

İstanbul Valisi Davut Gül, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından izinsiz gösterilerde zarar gördüğü belirtilen Şehzadebaşı Camisi ve haziresinde incelemelerde bulundu.

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Vali  Davut Gül, sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine yayınladığı mesajda, polise taş, havai fişek ve benzeri maddelerle saldıran kişilerin tek tek tespit edildiğini belirtti.

AÇIK PROVOKASYON

Gül, “Cami ve hazirelere zarar vermek, halkın kutsalına yönelik açık bir provokasyondur. Bu alçakça eylemleri gerçekleştiren şahıslara hak ettikleri cezalar verilecektir. Vatandaşlarımızdan istirhamımız, yüzü maskeli kişilerin bulunduğu ortamlardan uzak durmaları ve izinsiz hiçbir gösteriye katılmamalarıdır” ifadelerini kullandı.

Vali Gül, hazirede zarar gören mezar taşlarına ilişkin görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı. Vali Gül, paylaşımın ardından Şehzadebaşı Camisi ve haziresinde incelemelerde bulundu. Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkilileriyle alanı inceleyen Vali gül, cami içerisi, avlusu, haziresi ve çevresinde oluşan zarara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

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ÖZGÜR ÇELİK: ORADAYDIM

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de Vali Davut Gül’e sosyal medyadan “Sayın Gül, oradaydım” diye seslendi: “Vatandaşla karşı karşıya getirdiğiniz güvenlik güçleri, elinde şanlı Türk bayrağımız olan vatandaşlarımızı gazla ve copla sürükleyerek camiye sıkıştırdı. Hasar oluşmuşsa sebebi budur. Gözlerimle gördüm. Şu an tarihi miras camimizin bahçesiyle, yalanlarla tutuklanan Mahir Polat’ın kurduğu İBB Miras ekipleri ilgileniyor. Anayasal haklarını kullanan hiçbir vatandaşımızı kriminalize etmeye çalışmayın.”

 

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#Davut Gül#Ekrem İmamoğlu#Şehzadebaşı Camisi

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