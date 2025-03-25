Vali Gül’den Şehzadebaşı’nda hasar tespiti

Haberin Devamı

Vali Davut Gül, sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine yayınladığı mesajda, polise taş, havai fişek ve benzeri maddelerle saldıran kişilerin tek tek tespit edildiğini belirtti.

AÇIK PROVOKASYON

Gül, “Cami ve hazirelere zarar vermek, halkın kutsalına yönelik açık bir provokasyondur. Bu alçakça eylemleri gerçekleştiren şahıslara hak ettikleri cezalar verilecektir. Vatandaşlarımızdan istirhamımız, yüzü maskeli kişilerin bulunduğu ortamlardan uzak durmaları ve izinsiz hiçbir gösteriye katılmamalarıdır” ifadelerini kullandı.

Vali Gül, hazirede zarar gören mezar taşlarına ilişkin görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı. Vali Gül, paylaşımın ardından Şehzadebaşı Camisi ve haziresinde incelemelerde bulundu. Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkilileriyle alanı inceleyen Vali gül, cami içerisi, avlusu, haziresi ve çevresinde oluşan zarara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Haberin Devamı

ÖZGÜR ÇELİK: ORADAYDIM

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de Vali Davut Gül’e sosyal medyadan “Sayın Gül, oradaydım” diye seslendi: “Vatandaşla karşı karşıya getirdiğiniz güvenlik güçleri, elinde şanlı Türk bayrağımız olan vatandaşlarımızı gazla ve copla sürükleyerek camiye sıkıştırdı. Hasar oluşmuşsa sebebi budur. Gözlerimle gördüm. Şu an tarihi miras camimizin bahçesiyle, yalanlarla tutuklanan Mahir Polat’ın kurduğu İBB Miras ekipleri ilgileniyor. Anayasal haklarını kullanan hiçbir vatandaşımızı kriminalize etmeye çalışmayın.”