Vali Gül’den İstanbul buluşması

TRAFİK ÇİLESİ

Nüfusu 16 milyona varan İstanbul’un en önemli başlıklarından biri de şüphesiz trafik çilesi. Vali Gül diyor ki: “Trafik aslen Büyükşehir Belediyesi’nin işi; bütünleşmiş bir toplu taşıma olmadan da sorunun çözülme imkânı yok. Büyükşehir bunu yapacak ki vatandaş kullansın. Daha çok yatırım yapılmalı. Ulaştırma Bakanlığımız ise hem kendi işini yapıyor hem de toplu taşımaya katkı sunuyor. Ama yetmiyor. Kuzey Marmara Otoyolu ve 3. Köprü olmasa depremde bu şehri tahliye edeceğimiz bir yolumuz yok. Motosikletlere de mutlaka bir kural getirmek, var olan kuralları da uygulamak gerekiyor. Her boş yoldan gidemeyecekleri, her boş yere park edemeyecekleri, her aracın önüne süremeyeceklerini anlatmamız, anlamamız ve uygulamamız gerekiyor. Kısmen yasal düzenlemelere ihtiyaç var. Kısmen de uygulamada yapmamız gerekiyor.”

EMNİYET VERİLERİ

İstanbul’da 55 binden fazla polis ve yaklaşık 7 bin jandarma personelinin büyük bir özveri ile görev yaptığını belirten Vali Davut Gül, 2025 yılında yapılan 3 bin 186 operasyonda 5 bin 883 kişinin yakalandığını, bunların 1249’unun tutuklandığını, 1008 kişinin de adli kontrol şartıyla serbest kaldığını söyledi. 2023’te 9, 2024’te 4, 2025’te ise 2 terör eylemi engellendi. Terörizmin finansmanına ilişkin ele geçirilen para ise yaklaşık 10 kat artarak 40 milyon 152 bin Türk lirası oldu.

TOPLUMSAL OLAYLAR

Kişilere karşı işlenen suçların yüzde 98.7’si aydınlatılırken, 2023’te 103 bin 410 olan suç sayısı, 2024’te 93 bin 339, 2025’te ise 86 bin 524’e düştü. Kişilere karşı işlenen suçlardaki düşüş oranı ise yüzde 16.3 oldu. Asayiş olaylarına birer istatistik olarak bakmadıklarına özellikle vurgu yapan Gül, “Tüm suçlar ortadan kalktı gibi bir iddiamız yok. Olumsuz örnekleri her zaman görebiliriz. Ama 2 sene öncesine göre toplumsal olayların yüzde 16’ya düşmesi kolluk kuvvetlerimizin önemli başarısı” yorumunu yaptı.

UYUŞTURUCU OPERASYONLARI

Bir önemli başlık da son günlerde arka arkaya gelen uyuşturucu operasyonlarıydı. Operasyon sayısı yüzde 44 artarak 7 bin 837’den 11 bin 316’ya, yakalanan kişi sayısı da yüzde 46 artarak 12 bin 554’ten 18 bin 385’e çıktı. Ele geçirilen narkotik maddelerde eroin, kokain, esrar, Met, Bonzai ve türevleri yüzde 10 azalırken, hap vb. narkotik ürünler ise yüzde 310 arttı. Ele geçirilen uyuşturucu miktarının genel olarak yüzde 280’in üstüne çıktığının altını çizen Gül, “En iyi narkotik polis, annedir” projesi kapsamında 656 bin 455 anneye ulaşarak eğitim ve bilgilendirmeler yapıldığını, okul önü denetimlerin ise sıkılaştırılarak yaklaşık 110 bine çıkarıldığını duyurdu.

OLASI BİR DEPREM

Olası bir İstanbul depremi özelinde İstanbul’da yapı stoku anlamında çok hızlı bir dönüşüm olduğuna dikkat çeken Vali Gül, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “Yarısı Bizden” kampanyasından 1 milyondan fazla kişinin yararlandığını söyledi: “Elbette bundan çok daha fazlasına ihtiyaç var. Ama bir evin bile dönüştürülmesi İstanbul’un deprem güvenliği açısından çok kıymetli. 1500’den fazla okulumuzun yüzde 90’ı sağlamlaştırıldı. Şu an 2000 öncesi yapılıp da depreme dayanıksız olduğu belirlenen tek bir okul yok. Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin geçen ay ihalesini yaptık. Bu ayın sonunda 800 yatak kapasiteli Haydarpaşa Hastanesi’nin ihalesi yapılacak. Başta okullar ve hastaneler olmak üzere kamuya ait binaları yenilemek için şimdiye kadar 6 milyar dolardan fazla para harcandı.”

İSTANBUL’DA SU SIKINTISI YOK

Vali Davut Gül, “ılık” geçen kış aylarından kaynaklı yaşadığımız “su stresi” konusunda ise “Su zengini bir ülke değiliz. Ancak İstanbul’da şu an bir su krizimiz yok. İstanbul’a yağmur yağdığı ya da dereler, akarsular çok olduğu için değil. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Belediye Başkanlığı döneminde yapıldı; 150-200 kilometreden, Melen’den su getiriliyor. Yoksa şu an vanaları kapatsak bir aya suyumuz kalmaz. O açıdan suyu verimli kullanma durumundayız” değerlendirmesini yaptı.

Fulya Soybaş yazdı

SAHİPSİZ HAYVANLAR

Geçtiğimiz kasım ayında Valilik imzalı genelgeyle belediyelere, sahipsiz hayvanların kontrolsüz beslenmesinin engellenmesi ve toplanıp, bakım alanlarına yerleştirilmesi süreçlerinin hızlandırılması talimatı verilmişti. Vali Gül, bu konuda bazı belediyelerin yeterince harekete geçmediğini belirterek şöyle dedi: “İçişleri Bakanlığımız yasal düzenlemeleri yaptı, bunların sokaklardan toplanıp güvenli yerlere götürülmesi lazım. Biz de belediyelere defalarca yazılı ve sözlü söyledik. Birinci mazeret şuydu: ‘Bu sahipsiz hayvanları nerede barındıralım, yer yok’ dediler haklı olarak. Bunu ortadan kaldırmak için orman alanları içinde, talep eden belediyelere, Büyükşehir de dahil 40 belediyeye yer tahsis edildi. Yeni yapılan yerlerin etrafı çevrili, 40-50 bin metrekare alan. Belediyeler tarafından bunların yemesi, içmesi, kısırlaştırılması yapılıyor. Yapılan iş, vicdanen ve hukuken doğru. Zaten bu hayvanlar şu an sokakta, parkta, bahçede yatıp kalkıyor. Yemek veren olursa yiyorlar, trafikte ezilme tehlikeleri var. Fakat bazı belediyeler hâlâ yeterince harekete geçmiş değil. Allah muhafaza, istemeyiz ama birinin tırnağına zarar gelmesi halinde, Sayın Bakanımız da bunu açıkladı, ‘Belediye başkanlarından başlayarak, tüm sorumlularla ilgili yasal işlem yapacağız’ dedi. Gelinen nokta bu.”

İstanbul Valisi Davut Gül, Sepetçiler Kasrı’nda ‘Medya Buluşması’ gerçekleştirdi.