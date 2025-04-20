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Vali Gül'den, CHP'nin Beyoğlu'nda yapmak istediği izinsiz gösteriye ilişkin açıklama

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#Davut Gül#CHP#Beyoğlu
Vali Gülden, CHPnin Beyoğlunda yapmak istediği izinsiz gösteriye ilişkin açıklama
Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2025 00:26

İstanbul Valisi Davut Gül, CHP İstanbul İl Başkanlığının Beyoğlu'nda düzenlemek istediği izinsiz gösteriye ilişkin, "Polislerimizin yaralanmasına, bazı vatandaşlarımızın yargılanmasına sebep olan bu yasa dışı çağrıları yapan ve organize edenler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır.'' açıklamasını yaptı.

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Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde güvenlik gerekçesiyle uzun yıllardır hiçbir gösteriye izin verilmemektedir. Bu durum, ilgili kişi ve gruplara defalarca açıkça bildirilmiştir. İstanbul'un pek çok farklı noktasında gösteri ve toplanma hakkı serbestken, güvenlik gerekçesiyle sınırlı tutulan bu alanda ısrarla toplanma çağrısı yapmak, en hafif tabiriyle provokasyondur. Filistinli kardeşlerimizin kutsal davasını kendi siyasi hesaplarına alet edenleri kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Toplumsal hassasiyetleri istismar ederek kamu düzenini bozma girişimlerine asla müsaade edilmeyeceğini vurgulayan Vali Gül, şöyle devam etti:

''Tüm bu süreçte sağduyusunu koruyan güvenlik güçlerimiz, hukuk çerçevesinde görevini ifa etmiş, milletimizin huzurunu hedef alan girişimlere karşı kararlı bir duruş sergilemiştir. Polislerimizin yaralanmasına, bazı vatandaşlarımızın yargılanmasına sebep olan bu yasa dışı çağrıları yapan ve organize edenler hakkında suç duyurusunda bulunulacak, adli süreç titizlikle takip edilecektir."

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#Davut Gül#CHP#Beyoğlu

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