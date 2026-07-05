Vali Gül, su baskını yaşanan Üsküdar Sahaflar Çarşısı'nı ziyaret etti

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Ziyarete ilişkin sanal medya hesabından paylaşımda bulunan Vali Gül, "Bugün Üsküdar Sahaflar Çarşısı’nda su baskınından etkilenen esnaflarımızı ziyaret ederek Sayın Cumhurbaşkanımızın geçmiş olsun dileklerini ilettik. Maddi zararların tamamını karşılayacağız. Ancak biliyoruz ki; yılların emeğiyle bir araya getirilen, her biri ayrı bir hatıra taşıyan kitapların, belgelerin ve nadide eserlerin kaybını hiçbir maddi destek telafi edemez. Kaybolan sadece kağıt değil; şehrimizin hafızasının ve kültürel mirasının da bir parçasıdır. Üsküdar Sahaflar Çarşısı’nı yeniden ayağa kaldırmak için esnaflarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.