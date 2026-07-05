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Vali Gül, su baskını yaşanan Üsküdar Sahaflar Çarşısı'nı ziyaret etti

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#İstanbul Valisi Davut Gül#Üsküdar Sahaflar Çarşısı#Su Baskını
Vali Gül, su baskını yaşanan Üsküdar Sahaflar Çarşısını ziyaret etti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2026 21:21

İstanbul Valisi Davut Gül, dün etkili olan sağanak nedeniyle su baskını yaşanan Üsküdar Sahaflar Çarşısı'nı ziyaret etti.

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Ziyarete ilişkin sanal medya hesabından paylaşımda bulunan Vali Gül, "Bugün Üsküdar Sahaflar Çarşısı’nda su baskınından etkilenen esnaflarımızı ziyaret ederek Sayın Cumhurbaşkanımızın geçmiş olsun dileklerini ilettik. Maddi zararların tamamını karşılayacağız. Ancak biliyoruz ki; yılların emeğiyle bir araya getirilen, her biri ayrı bir hatıra taşıyan kitapların, belgelerin ve nadide eserlerin kaybını hiçbir maddi destek telafi edemez. Kaybolan sadece kağıt değil; şehrimizin hafızasının ve kültürel mirasının da bir parçasıdır. Üsküdar Sahaflar Çarşısı’nı yeniden ayağa kaldırmak için esnaflarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Vali Gül, su baskını yaşanan Üsküdar Sahaflar Çarşısını ziyaret etti

Vali Gül, su baskını yaşanan Üsküdar Sahaflar Çarşısını ziyaret etti

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#İstanbul Valisi Davut Gül#Üsküdar Sahaflar Çarşısı#Su Baskını

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