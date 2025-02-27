Vali Gül: Ne Türkiye birincisi olan ne de okuldan kopan çocuklarımızı yok sayabiliriz

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İstanbul Valisi Davut Gül'ün başkanlığını üstlendiği İstanbul'un Çocukları Vakfı tarafından, Proje Tanıtım Toplantısı düzenlendi. Kuruluş yılı olan 1999'dan bu yana, üstün zekalı, yetenekli ve dezavantajlı çocuklar için başta eğitim olmak üzere, kültürel faaliyetler, sağlık hizmetleri, sosyal yardım faaliyetleri ile sportif faaliyetleri içeren projelerin tanıtımı yapıldı.

Programa Revna Demirören, Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı ile Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü Cemal Coşkun'un yanı sıra, İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent, TOGEMDER Yönetim Kurulu Başkanı Av. Belma Sekmen, Futbolcu Mesut Özil, Sanatçı Azra Akın ve çok sayıda hayırsever iş insanı da katıldı.

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Vakıf projeleri kapsamında burs kazanan bazı öğrenciler sahneye çıkarak duygularını aktarırken, projelerle ilgili video gösterimleri yapıldı.

'SOSYAL HİZMETLER İSTANBUL'DA 83 BİN KİŞİYE EVDE BAKIM PARASI VERİYOR'

Vali Davut Gül, devletin yanı sıra kurumların da sosyal sorumluluk alması gerektiğini belirterek, "13 tane projemizi kısa kısa anlatacağız. Bu proje ve bunun dışındaki projelerde gerek sivil toplum kuruluşlarımız, gerekse de diğer kuruluşlar, hayırseverler, bizimle birlikte çalışmak isterlerse hiçbir önyargımız olmadan İstanbul'a katkı sunacak, İstanbul'un sorunlarına katkı sunacak herkesle çalışabiliriz. İstanbul Çocukları Vakfı'nın üç tane önceliği var. Birincisi, üstün zekalı çocuklara yönelik çalışmalarımız var. İkincisi, özel yetenekli çocuklara yönelik çalışmalarımız var. Üçüncüsü de, dezavantajlı çocuklara yönelik çalışmalarımız var. Bunların hiçbiri bir diğerinin alternatifi değil. Ne Türkiye birincisi olan çocuklarımızı yok sayabiliriz, ne de sebebi ne olursa olsun okuldan kopan, okuldan bir şekilde istediği sonuçları alamayan çocuklarımızı yok sayabiliriz. Sosyal hizmetlerle ilgili sadece iki rakam vermek istiyorum. Sosyal hizmetler, sadece İstanbul'da 83 bin kişiye evde bakım parası veriyor. Bu ne demek? Bunlar yeni yatağa bağımlı olmadıklarına göre, geçmişte de engellilerdi. Şimdi de engelliler. Ama devletimiz, milletimizden aldığı güçle, imkanlar ölçüsünde bunlara bakan ailelerine aylık düzenli para veriyor. Bir diğeri, sosyal ekonomik destek, 50 bin 300 aileye verilen yardım. Bu ne demek? Aileye bu yardımı vermezseniz, ailenin huzuru bir şekilde bozulacak ve çocuğu da kurum bakımına almak zorunda kalacağız. Dolayısıyla da koruyucu, önleyici tedbir anlamında, sadece iki kategoride yılda 10 milyara yakın devletimiz para harcıyor. Bu açıdan devlet yapacaklarını yine yapmaya devam edecek. Sosyal hizmetler işini yapacak. Bizlerin de asıl kendimize, 'Devlet yaparken, hayırseverler yaparken, sivil toplum kuruluşları yaparken, biz ne yaptık?' sorusunu sormamız lazım. Ya da biz ne yapabiliriz? Bunu, sizlere seçenekleri ile anlatmak için bir araya geldik" dedi.

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'TOPLAM 840 ÖĞRENCİMİZ VAR'

Türkiye Yüzyılı Projesi'ne değinen Vali Gül, "Deprem bölgesinde yaşayan kişilerden, öğrencilerimizden bir yanlışı olanları da kabul ettik. Toplam 840 öğrencimiz var ve yüzde 80'i Anadolu'nun herhangi bir şehrinden İstanbul'umuza gelenler. Temelde isteğimiz, kimseyi değiştirmeden, kimseyi dönüştürmeden, dünyanın neresine giderse gitsin, orada eğitimini aldıktan sonra orada yaşayabilir, geri dönebilir, orada ticaret yapabilir. Ama bu topraklardan kopmasın, bu topraklara ait olduğunu bilsin diye hiçbir ayrım yapmadan elimizi uzattık. Aslında şu an salonumuzda da Türkiye Yüzyılı çocuklarımızdan arkadaşlarımız var, onlarla da tanışabiliriz" ifadelerini kullandı.

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EVLİLİK YARDIMINDAN EVSİZ VATANDAŞLARA ONLARCA PROJE





Tanıtılan projeler arasında üstün zekâlı ve yetenekli çocukların desteklenmesi amaçlanan Türkiye Yüzyılı Çocukları Projesi, 2025 Aile Yılı kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ile kurulan ve yetimlere yönelik çalışma yürüten Kardeş Aile Projesi, okul terki riskini en aza indirmek ve çocukların okuldan koparak suça sürüklenme ihtimalini ortadan kaldırmak, dijital bağımlılık başta olmak üzere çocukları tehdit eden sorunlardan uzaklaştırmak amacıyla hayata geçirilen Ödevevi Projesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bütçe destekleri ile evsiz vatandaşların konaklamasına ilişkin yürütülen Sokakta Kimse Kalmasın Projesi, 'Öğrenerek İyileşiyoruz, Engelsiz Sınıflar, Mutlu Çocuklar, Ailemiz İstanbul, Çocuk Evleri, Evlilik Yardımı, Enstrümansız Okul Kalmasın, Sanat Atölyeleri, Bilişim Teknolojileri Sınıfları projesi yer aldı.