Vali Gül: İzinsiz gösteri yapan gruplara asla müsaade edilmeyecektir

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İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Milletimizin ve devletimizin teminatı olan aile kurumumuzu tehdit eden hiçbir faaliyete izin verilmemiştir. İzinsiz gösteri yapan gruplara asla müsaade edilmeyecektir" ifadeleri yer aldı.
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Vali Gül, "Milletimizin ve devletimizin teminatı olan aile kurumumuzu tehdit eden hiç bir faaliyete izin verilmemiştir. İzinsiz gösteri yapan gruplara asla müsaade edilmeyecektir…" mesajını paylaştı.