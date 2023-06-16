×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Vali Gül: İzinsiz gösteri yapan gruplara asla müsaade edilmeyecektir

Güncelleme Tarihi:

#Davut Gül#İstanbul#Vali
Vali Gül: İzinsiz gösteri yapan gruplara asla müsaade edilmeyecektir
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2023 08:53

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Milletimizin ve devletimizin teminatı olan aile kurumumuzu tehdit eden hiçbir faaliyete izin verilmemiştir. İzinsiz gösteri yapan gruplara asla müsaade edilmeyecektir" ifadeleri yer aldı.

Haberin Devamı

Vali Gül, "Milletimizin ve devletimizin teminatı olan aile kurumumuzu tehdit eden hiç bir faaliyete izin verilmemiştir. İzinsiz gösteri yapan gruplara asla müsaade edilmeyecektir…" mesajını paylaştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Davut Gül#İstanbul#Vali