Vali Gül: İstanbul’un suç oranı düştü

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Toplantıya İstanbul Valisi Davut Gül, Vali Yardımcısı Nail Anlar, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Serkan Tezel katıldı.

‘1 YILDA YÜZDE 9 AZALDI’

İlk 6 aylık emniyet verilerini basınla paylaşan Vali Gül, İstanbul’da suç oranının geçtiğimiz yılın verilerine göre azaldığını belirterek, “Geçen yılın aynı dönemine göre, kişilere karşı işlenen en önemli 8 suç yüzde 9 azalmış, aydınlatma oranı ise yüzde 99.4’e yükselmiş. Malvarlığına karşı işlenen 9 suçta ise azalma yüzde 26. Bu ne demek, İstanbul’umuz düne göre daha huzurlu daha güvenli olacak” dedi.

Güvenlik güçlerinin başarılı çalışmaları sayesinde çetelerin çökertildiğini ifade eden Vali Gül, “Geçen seneki döneme göre operasyonlarımız yüzde 32, çökertilen suç çetesi sayısı yüzde 30 arttı. Hiç kimse kanundan, devletten üstün değildir. Kimsenin suç işleme özgürlüğü yoktur” diye konuştu.

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Kaçakçılığa karşı operasyonların arttığına dikkat çeken Vali Gül, “Sahte ve kaçak alkolle mücadele kapsamında ele geçirilen miktar 3 katına çıktı. Ele geçirilen kaçak ürünlerden önlenen vergi kaybı iki katını aşarak 1 milyar 33 milyon TL oldu” ifadelerini kullandı.

ORMANLARA GİRİŞ YASAKLANDI

- ORMAN yangınlarına karşı tedbirlerin artırıldığını belirten Vali Davut Gül, “23 Haziran’dan 15 Ekim’e kadar piknik ve mesire alanları dışında ormanlık alanlara girişleri, ateş yakmayı yasakladık. Sahil ve plajlarımızın güvenliğini sağlamak için denetim ve kontrollerimizi artırdık” dedi.