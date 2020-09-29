Vali Elban: Kadına karşı işlenen suçlarda gerileme var

Türk Kadınlar Konseyi Derneği (TKKD) Adana Şubesi tarafından, Polisevi’nde ’Kadına Şiddet’ temalı toplantı düzenlendi. Toplantıya, Adana Valisi Süleyman Elban, TKKD Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Komisyonu Başkanı Emekli Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Feyzullah Arslan, TKKD Adana Şube ve Akdeniz Bölge Başkanı Meryem Türktekin ile yönetim kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda konuşan Vali Elban, bir kadının incinmesinin, toplumun incinmesi anlamına geldiğini söyledi. Kadına karşı işlenen suçların eskiden daha fazla olduğunu kaydeden Vali Elban, "Ancak yapılan çalışmalar sonucunda bu suçlarda gerileme olduğunu görüyoruz. Tabii ki bunda, devletimizin ve sivil toplum kuruluşlarının payı çok yüksek. Kadınlarımız önemli ve değerlidir. Tarihte yazılı ilk barış sözleşmesini imzalayan da bu topraklarda yaşamış bir kadındır. Barış yine Adana’dan yükselecek. Emeği geçen dernek başkanı ve kurul üyelerine teşekkür ediyorum" dedi.



Derneğin, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Komisyonu Başkanı emekli Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Feyzullah Arslan ise ’elinin hamuru ile erkek işine karışma’ gibi atasözlerinin artık geçerliliğini kaybettiğini anlattı. Arslan, "Kadın polisler bazı görevlerde erkekler polislere göre meslekte daha başarı gösteriyor. Çalışma hayatının ve sosyal hayatın içindeler ve ellerini attıkları her şeyde başarılı oluyorlar. Birçok alanda ülkemiz adına büyük başarılar ortaya koyuyorlar. Tarihsel süreçte kadınlar hakkında oluşmuş olumsuz atasözleri yeniden değerlendirilmeli ve lügatımızdan çıkarılmalıdır" diye konuştu.



Dernek Başkanı Meryem Türktekin de kadına yönelik şiddetin kadın-erkek meselesi değil, insan hakkı ihlali olduğunu söyledi. Türktekin, bu duruma artık herkesin ’dur’ demesi gerektiğini savundu.