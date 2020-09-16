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DHA
Haber Giriş: 16.09.2020 - 19:26 | Son Güncelleme:

Vali duyurdu! O otobüsler seferden men edildi

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Vali duyurdu! O otobüsler seferden men edildi
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Denizli'de HES kodu olmadan yolcu taşıdığı belirlenen iki şehirlerarası yolcu otobüsüne, 10 gün seferlerden men cezası verildi.

Denizli Valiliği'nden yapılan açıklamada, 14 ve 15 Eylül'de koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde, 2 şehirler arası yolcu otobüsünün HES kodu olmadan yolcu kabul ettiğinin tespit edildiği duyuruldu.

Sürücüye idari para cezası uygulandı. Otobüsler 10 gün süreyle seferden men edildi. Denizli Valisi Ali Fuat Atik de sosyal medya hesabından kararı paylaşarak, "Tedbirlere uymayan toplum sağlığını hiçe sayanlara geçit verilmeyecek. Mücadelede birlik olalım" mesajını paylaştı.

Vali duyurdu O otobüsler seferden men edildi

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