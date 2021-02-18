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Gündem
Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)
Haber Giriş: 18.02.2021 - 19:14 | Son Güncelleme:

Vali duyurdu: Balıkesir'de 83 yıllık rekor kırıldı!

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Vali duyurdu: Balıkesir'de 83 yıllık rekor kırıldı!
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Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, kentteki son kar yağışıyla, 83 yılın rekorunun kırıldığını söyledi. Vali Şıldak, kar yüksekliğinin 41 santimetreye ulaştığını kaydetti.

Cumartesi gününden itibaren devam eden kar, son 83 yılın rekor düzeyine ulaştı. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla son günlerde etkili olan kar yağışının hayatı olumsuz etkilediğini, oluşan kar kalınlığının Balıkesir’de rekor düzeyde olduğunu belirtti.

Vali Şıldak paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Meteoroloji Müdürlüğümüzün verilerine göre, ilimizde Cumartesi gününden itibaren devam eden yoğun kar yağışı sonucunda Balıkesir merkezinde son 83 yılın en fazla kar yüksekliği değerine ulaşılmıştır. 17 Şubat Çarşamba günü kar yüksekliği 41 santim olarak ölçülmüştür. Bu rakam tüm zamanların rekoru olup, eski rekor 32 santimetre olarak 14 Şubat 2004 tarihine aittir."

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