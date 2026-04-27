Vali de katıldı: Kent ahalisi yağmur duası okudu, şükür namazı kıldı

#Yağmur Duası#Şükür Namazı#Kırklareli Valisi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2026 09:39

Kırklareli Valisi Uğur Turan, yağmur ve şükür duasına katıldı. Vali Turan, suyun hem insan yaşamı, hem de tarımsal üretim için çok önemli olduğunu ifade eden Turan, tarımın, üretimin ve alın terinin bereketli olmasını diledi.

Pınarhisar ilçesine bağlı Kurudere köyünde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, şükür namazı kılındı.

Vali Turan, her köyde yapılan yağmur ve şükür dualarına katılmaya özen gösterdiğini belirtti.

Suyun hem insan yaşamı, hem de tarımsal üretim için çok önemli olduğunu ifade eden Turan, tarımın, üretimin ve alın terinin bereketli olmasını diledi.

Turan, su kaynaklarının dikkatli kullanılması uyarısında bulundu.

Programda köy muhtarı Fatih Bayrak da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından vatandaşlara pilav ve ayran ikramında bulunuldu.

Programa, Vali Turan'ın eşi Nihal Turan, Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk, İl Müftüsü Yusuf Eviş ile vatandaşlar katıldı.

