Vali Davut Gül'den Ayazağa açıklaması: Arama çalışmalarımız sürüyor

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İstanbul Valisi Davut Gül selden zarar gören Ayazağa’daki enkaz kaldırma, temizlik ve yıkım yapılan alanlarda incelemelerde bulundu. Vali Gül, AFAD ekiplerinden bilgi aldı, vatandaşlarla konuştu. Selden zarar gören Ayazağa’daki enkaz kaldırma, temizlik çalışmaları devam ederken bir yandan da yıkım çalışmaları sürüyor.

'ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR'

İstanbul Valisi Davut Gül, "Bugün 5'inci gündeyiz. Yağmur durdu. Arkadaşlarımızın çalışmaları devam ediyor. Henüz bulamadığımız 3 hemşerimizin arama çalışmaları devam ediyor. Onları bir an önce bulmak istiyoruz. Bunun dışında hasar tespit çalışmaları tamamına yakını hazırlandı, tespit edildi. İlave talepler geliyor. İlave talepler geldikçe de ekiplerimiz sahada hasar tespitlerini, gidip yerinde inceleyerek yapıyorlar. Yıkılması gereken yerler vardı. Oraların yıkımları devam ediyor. Bir binamız kaldı. Onu da inşallah öğleden sonra yıktığımızda, İSKİ’nin dere ıslahıyla ilgili projesinde olan ve yapılmasının önünde engel teşkil eden binaların tamamı kalkmış olacak. Kentsel Dönüşüm Başkanlığımız Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızın talimatıyla burada ofisini oluşturdu. Hemşerilerimizden kentsel dönüşüme girmek isteyen, binalarının TOKİ aracılığıyla yeniden yapılmasını isteyenlerle ilgili bilgilendirme alanda çalışma başladı. Dolayısıyla da hemşehrilerimiz kendi binalarını kendileri, kendi binalarının müteahhit marifetiyle kendi binalarını TOKİ marifetiyle olmak üzere üç farklı seçenekle yapabiliyorlar. Diğer kurumlar kendi işlerini sahada yapıyorlar. Yağmurun durmasıyla birlikte başta Ayazağa olmak üzere hayatın önemli ölçüde normalleşeceğini bekliyoruz, tahmin ediyoruz. Çalışmalar onu gösteriyor" dedi.

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‘HERHANGİ BİR CAN KAYBI VE MAHSUR KALMA YOK'

Şile’deki olumsuz bir durumun olmadığını belirten Vali Gül, "Şile’de büyük ölçüde bir yağmur, sel geldi. Ekiplerimizin önemli bir kısmını geceden o tarafa aktardık. Biz de şimdi o tarafa gideceğiz. Daha öncesinde Vali yardımcımız, Kaymakamımız, AFAD koordinasyonunu yapan arkadaşlarımız oradalardı. Derelerin taşma neticesinde su baskınları var. Herhangi bir can kaybı, mahsur kalma ve buna benzer olumsuz bir durum yok. Dolayısıyla da derenin taşkının geçmesini ve sonrasında da zarar tespiti ve buna benzer taşkının tekrar engellenmesiyle ilgili çalışmalarımız yapılacak" diye konuştu.

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'PENDİK'TE ARADIKLARIMIZIN OLAY YERİ GEBZE'

Vali Gül, "Stadyumun yeni yerinde yapılması ve gençlerin spor yapmalarıyla ilgili çalışmalarımızı önümüzdeki hafta içi netleştireceğiz. Arkadaşlarımız alanda 7/24 çalışıyor. Pendik’te aradığımız kayıplar Gebze’de olan Kocaeli’nde olan ama bizde de şehirler iç içe olduğu için bizde de aranan hemşerilerimiz, dolayısıyla da Pendik’te aradıklarımızın olay yeri Gebze. İstanbul değil ama Pendik'te arıyoruz. Burada da 17 kilometrelik bir dere hattı var. Bunun her aşamasında olabileceğini düşünerek arıyoruz. Ayrıca da Haliç başta olmak üzere Sahil Güvenlik ve diğer sualtı unsurlarımız denizde arıyorlar. Dolayısıyla da yoğunlaştığımız evet birkaç yer var ama 17 kilometrenin tamamını karada, denizde ve derede aramalarımız devam ediyor. Tahliyelerin tamamına yakını tamamlandı. Şöyle ki bazı yerler tahliye edildikten sonra alttan su çıkmaya devam ediyor ya da yan taraftan su girmeye devam ediyor, özellikle bodrum ve benzeri yerler. Dolayısıyla da AFAD koordinasyon TIR'ımız burada. Hemşehrilerimiz bizim eve tekrardan yarım metre su girdi, 30 santim su girdi ya da 5 parmak su girdi ya da tekrar temizlensin dediğinde burada bütün ekipler görevinin başında. Talep geldikçe yapıyorlar; ama ilk etapta oluşan su ve balçığın tamamına yakını temizlendi, temizlenmeyen gözden kaçan ya da müracaat edilmeyen ya da sonradan müracaat edilenleri de tekrar arkadaşlar temizliyor. Halı sahanın yanında yıkımı bekleyen yer 2 daireden oluşan lojman. Oradaki hemşehrilerimizin yeni yere taşınmasıyla ilgili bir müsaade edildi. 1-2 saat içerisinde tamamlanacak. 1-2 saat içerisinde taşınma tamamlandığında orası da yıkılacak. Oralarda 4 temel problem vardı. Birincisi dere yatağındaydı; ikincisi binalar deprem dayanıksızdı; üçüncüsü oradaki olan yerler tapusuz ve ruhsatsızdı. Dolayısıyla da hemşerilerimizi mağdur etmeden bu hizmetlerin daha uygun yerlerde yapılabileceği yerleri de ayarlayarak bu yıkımı gerçekleştirdik" dedi.

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'YENİ HADİSELERİN OLMAMASI İÇİN TÜM TEDBİRLERİ ALMIŞ OLACAĞIZ'

Vali Gül, "Toplamda 16 dükkan burada, 3 dükkan da mahallenin girişinde olmak üzere 19 dükkan 2 konut, bir Kur'an kursu, bir stadyum ve stadyumun tribünleri toplamda yıkılmış olacak. Ayrıca da orman tarafından başlayarak derenin ıslahıyla ilgili içerisindeki ağaçların ve buna benzer daralmaların genişletilmesiyle ilgili de çalışmalar başladı. Günün sonunda derenin belli ölçüde rahatladığını göreceğiz. Orta ve uzun vadede isteyen hemşehrilerimizin bu kentsel dönüşüm başta olmak üzere konutlarının dönüştüğünü göreceğiz. Yeni hadiselerin olmaması için yapılabilecek, alınabilecek tedbirler alınmış olacak. Özetle bu mesele herkesin ortak meselesi. Herkesin de bir önceliği var. Hemşerilerimizin mağduriyetini bir an önce ortadan kaldırılması ve mağduriyeti kaldırılan hemşerilerimizin de tekrar yaşamamaları için de bir tedbir alınması." dedi.

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'ELBİRLİĞİYLE BU SORUNU ORTADAN KALDIRACAĞIZ'

Vali Gül, "Türkiye Esnaf Sanatkarlar Konfederasyonu Birliği de esnaflarımızın ihtiyacında kullanılmak üzere 80 milyon lira aktaracağını söyledi. Daha öncesinde Aile Bakanlığımız 200 milyon lira ödenek sağlamıştı. Çevre Şehircilik Bakanlığımız işin lokomotifi. AFAD, İçişleri Bakanlığımız işin lokomotifi. Dolayısıyla da herkes bir ucundan tutuyor. İşgücü uyum programında Çalışma Bakanlığımız bin kişiyle ilgili bir kontenjan tanımıştı. Özetle elbirliğiyle bu sorunu ortadan kaldıracağız. Görüldüğü kadarıyla da burada işin akut boyutu ortadan kalktı. İnşallah Şile’yi de bir an önce çözersek aradığımız hemşehrilerimizi bir an önce bulup yakınlarının sevenlerinin milletimizin o acısını dindirirsek diğer saydığım konular daha kolay aşılabilecek konular. Okulla ilgili arkadaşlarımız çalışıyorlar. Burada İSKİ’nin ıslah projesi var. Projenin yatağı belli, nereden gideceği belli, nasıl olacağı belli. Dolayısıyla da okul onun arasında kalmıyor; ama arkadaşlarımız o çalışmayı da yapıyorlar. Daha iyisini yapabilmek için bütün kurumlar ve mahalle açısından bütün alternatiflere bakıyoruz" diye konuştu.