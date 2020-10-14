Vali Çiçek’ten çocuklara oyuncak

Vali Gökmen Çiçek, kentte gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında yolda ağlarken gördüğü Beren Gedik’in (4) yanına gitti. Beren’e neden ağladığını soran Vali Çiçek, bir süre onunla sohbet etti. Vali Gökmen Çiçek, daha sonra Beren’e ve yanındaki diğer çocuklar Beren Nur Ceylan (8) ve Beril Gedik’e (11) oyuncak bebek, Mert Gedik’e (10) ise oyuncak top hediye etti.

Vali Çiçek, bir süre de diğer çocuklarla sohbet etti.