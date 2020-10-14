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Gündem
Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR, (DHA)
Haber Giriş: 14.10.2020 - 11:07 | Son Güncelleme:

Vali Çiçek’ten çocuklara oyuncak

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Vali Çiçek’ten çocuklara oyuncak
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AFYONKARAHİSAR Valisi Gökmen Çiçek, ziyaretleri sırasında ağlarken karşılaştığı küçük çocuk ve yanındaki diğer çocuklara oyuncak hediye etti.

Vali Gökmen Çiçek, kentte gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında yolda ağlarken gördüğü Beren Gedik’in (4) yanına gitti. Beren’e neden ağladığını soran Vali Çiçek, bir süre onunla sohbet etti. Vali Gökmen Çiçek, daha sonra Beren’e ve yanındaki diğer çocuklar Beren Nur Ceylan (8) ve Beril Gedik’e (11) oyuncak bebek, Mert Gedik’e (10) ise oyuncak top hediye etti.

Vali Çiçek, bir süre de diğer çocuklarla sohbet etti.

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