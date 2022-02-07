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Vali Çiçek paylaştı: Frig Vadisi’nin Yunan işgali altındaki yıllara ait fotoğrafları ortaya çıktı

#Afyonkarahisar#Gökmen Çiçek#Yunanistan

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Frig Vadisi’nin kalbi olarak nitelendirilen İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyünün Yunan işgali altındaki döneme ait fotoğrafları paylaştı.

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Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Yunanlar’ın tarihi eserler önünde çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, “Ayazini gizemli bir yer bir o kadar da hüzünlü. Ne acılar görmüş. Yunan işgalini en derinden yaşamış, kavga vermiş, şehit vermiş. Aşağıdaki resimde Yunan askerlerinin Meryem Ana Kilisesi önünde tören yaptıkları görülüyor. Birçok yere yazı yazmışlar ‘tekrar geleceğiz’ diye, unutma asla” ifadeleri ile paylaştı.

Vali Çiçek paylaştı: Frig Vadisi’nin Yunan işgali altındaki yıllara ait fotoğrafları ortaya çıktı

Öte yandan, fotoğraflarda Yunan askerlerinin tarihi eserlerin önünde kalabalık bir şekilde poz vermeleri dikkatlerden kaçmadı. Fotoğrafların ayrıca 1921 yılında çekildiği öğrenildi.

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Vali Çiçek paylaştı: Frig Vadisi’nin Yunan işgali altındaki yıllara ait fotoğrafları ortaya çıktı

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#Afyonkarahisar#Gökmen Çiçek#Yunanistan

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