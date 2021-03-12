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Gündem
Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)
Haber Giriş: 12.03.2021 - 11:03 | Son Güncelleme:

Vali Bilmez'den yüz yüze eğitime başlayan öğrencilere ziyaret

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Vali Bilmez'den yüz yüze eğitime başlayan öğrencilere ziyaret

VAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, kontrollü normalleşme süreci ile birlikte yüz yüze eğitime başlanan, Edremit ilçesindeki Türkiye Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkezi Birliği (TESKOMP) Süphan Ortaokulu'nu ziyaret edip, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Vali Bilmezden yüz yüze eğitime başlayan öğrencilere ziyaret
Kontrollü normalleşme süreciyle birlikte okulların açıldığı Van’da Vali Mehmet Emin Bilmez, Edremit İlçesindeki TESKOMB Süphan Ortaokulu'nu ziyaret ederek, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Vali Bilmez, ziyarette İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ve öğretmenler tarafından karşılandı. İlk olarak ana sınıfına giren Vali Bilmez, minik öğrencilerle aynı sırada oturup, sohbet etti. Bilmez, çalışma ve etkinliklerini birlikte yaptığı minik öğrencilerin sevincine ortak oldu.
Vali Bilmezden yüz yüze eğitime başlayan öğrencilere ziyaret
Daha sonra 8'inci sınıf öğrencilerinin sınıfına giren Vali Bilmez, öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, hedeflerini belirlemelerini istedi. Bilmez, “Hedefinizi hep canlı tutun. Umutsuzluğa kapılmayın. İyi bir planlama ile istediğinizi elde edersiniz. Kendinize güvenin. Okul, insana sadece rehberlik eder. Asıl cevher, insanın kendisidir" dedi.

Öğrencilerin merak ettiği soruları da cevaplayan Vali Bilmez, öğretmenlerle bir araya gelip, bir süre sohbet ettikten sonra programını tamamladı.

 

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