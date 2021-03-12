Vali Bilmez'den yüz yüze eğitime başlayan öğrencilere ziyaret

Kontrollü normalleşme süreciyle birlikte okulların açıldığı Van’da Vali Mehmet Emin Bilmez, Edremit İlçesindeki TESKOMB Süphan Ortaokulu'nu ziyaret ederek, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Vali Bilmez, ziyarette İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ve öğretmenler tarafından karşılandı. İlk olarak ana sınıfına giren Vali Bilmez, minik öğrencilerle aynı sırada oturup, sohbet etti. Bilmez, çalışma ve etkinliklerini birlikte yaptığı minik öğrencilerin sevincine ortak oldu. Daha sonra 8'inci sınıf öğrencilerinin sınıfına giren Vali Bilmez, öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, hedeflerini belirlemelerini istedi. Bilmez, “Hedefinizi hep canlı tutun. Umutsuzluğa kapılmayın. İyi bir planlama ile istediğinizi elde edersiniz. Kendinize güvenin. Okul, insana sadece rehberlik eder. Asıl cevher, insanın kendisidir" dedi.

Öğrencilerin merak ettiği soruları da cevaplayan Vali Bilmez, öğretmenlerle bir araya gelip, bir süre sohbet ettikten sonra programını tamamladı.

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