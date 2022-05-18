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Vali Ayhan'ın zor anları... Duygusal veda

#Salih Ayhan#Vali#Sivas
Vali Ayhanın zor anları... Duygusal veda

Valiler Kararnamesi ile Sivas'tan Şanlıurfa Valiliğine atanan Salih Ayhan'a Sivas Belediyesi tarafından veda programı düzenlendi. Programda fahri hemşehrilik beraatı verilen Vali Ayhan, duygusal anlar yaşadı.

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Sivas Belediyesi, kentten Şanlıurfa Valiliği'ne atanan Salih Ayhan onuruna vefa programı düzenlendi. Programa Vali Ayhan'ın yanı sıra AK Parti TBMM Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, AK Parti Sivas Milletvekilleri Mehmet Habib Soluk, Semiha Ekinci, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, il protokolü, kurum müdürleri ve çok sayıda kişi katıldı. 

Vali Ayhanın zor anları... Duygusal veda



Programda konuşan Vali Ayhan Sivas'ta son 4 yılı valilik olmak üzere görev yaptığı 14 yıllık süre içerisinde vatandaşların kendisine kucak açtığını ve bağrına bastığını söyledi. Konuşması sırasında zaman zaman duygulu anlar yaşayan Ayhan, "Bu şehre gönlümüzü verdik, sizlerle sevindik ve sizlerle üzüldük. Acılarınız acımız, sevinçleriniz sevincimiz, mutluluklarınız mutluluğumuz oldu" dedi. 

Görev sürecinde desteğini yanında gördüğü herkese teşekkür eden Ayhan, "Güzel ülkemizin birçok yerinde görev yapmak nasip oldu. Her ayrılış hüzünlüdür, muhakkak ki insanı yaralar. Ama ilk defa bir şehirden ve bu sultan şehrin samimi insanlarından ayrılmanın üzüntüsünü bu kadar derinden yaşıyorum ve hissediyorum" diye konuştu. 

Sivas Belediye Meclisi tarafından alınan kararla Ayhan'a fahri hemşehrilik beratı verildi. Ayhan'a, beratı Belediye Başkanı Hilmi Bilgin takdim etti.

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#Salih Ayhan#Vali#Sivas

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