Vali Ayhan, patates ve pancar ekim törenine katıldı

Merkez İşhan köyünde bin 200 dekar alanda 600 ton tohumluk patatesin ekim törenine katılan Ayhan, traktöre binerek ilk ekimi gerçekleştirdi.

Ayhan, patatesin toplumsal tüketim açısından çok önemli olduğunu belirtti.

Tohumluk patateste en kaliteli tohumu Sivas'ın ürettiğini aktaran Ayhan, "2019 verilerine göre, 60 bin dekar üretim yapılarak ülkemizin dört bir yanına Sivas'ın tohumluk patatesi ulaştırıldı. Yemeklik patates üretiminde de ilk 10 sıradayız. Göletlerin, barajların ve sulama sistemlerin yapılmasıyla birlikte ilimizde patates üretimi ciddi anlamda arttı. Ülke ve ilimiz ekonomisine ciddi katkı sunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs salgısını süresinde birçok hizmette kısıtlamaya gidildiğini anlatan Vali Ayhan, şunları kaydetti:

"Tarımsal faaliyetlerde ise hiçbir azalma olmadı. Daha fazla üretim yapılması için birçok çalışma yaptık ve çiftçimizin önünü açtık. İlimizin tarımda ve hayvancılıkta bir üs olacağına inanıyorum. Ekilmedik hiçbir toprak bırakmayacağız. Rabbim bol bereketli kazançlar nasip eylesin. İnşallah güzel de bir hasat yaparak bunun meyvesini alırız."

Vali Ayhan daha sonra merkez Dikmencik köyünde şeker pancarı ekimi törenine katıldı. Burada şeker pancarı ekimini yapan Ayhan, üreticilerden bilgi aldı.