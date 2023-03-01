Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Vali Aydoğdu: Elbistan'da 1825 vatandaşımızı enkazdan sağ çıkardık

Güncelleme Tarihi:

#AKSARAY#Afad#Deprem
Vali Aydoğdu: Elbistanda 1825 vatandaşımızı enkazdan sağ çıkardık
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2023 15:44

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin ardından Elbistan'da koordinatör vali olarak görev alan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, "Elbistan'da 3 bin 500 yıkık binayla karşı karşıya kaldık. Ekiplerimiz enkazdan 1825 vatandaşımızı sağ çıkardı" dedi.

Haberin Devamı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde bölgeye görevlendirilen koordinatör valilerden Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Vali Aydoğdu, açıklamasında, "Elbistan'a girerken yolda şoförümüz aracın kontrolünü kaybetti. Lastik patladığını düşünerek araçtan indiğimizde yol ayağımızın altından kaydı. Bir anda kar yağışı bastırdı. Yollar kapandı ve helikopterler alana inemedi. Elbistan'da 3 bin 500 yıkık binayla karşı karşıya kaldık.

Arama kurtarma çalışmalarının ardından, vatandaşların barınma ve sosyal yardım ihtiyaçlarıyla ilgili çalışmalar sürdürdük. Deprem sonrası elektrik, su, doğal gaz bütün kaynaklar kesildi. Buna rağmen ekiplerimiz enkazdan 1825 vatandaşımızı sağ çıkardı" dedi. (DHA)

Vali Aydoğdu: Elbistanda 1825 vatandaşımızı enkazdan sağ çıkardık

Haberle ilgili daha fazlası:
#AKSARAY#Afad#Deprem

BAKMADAN GEÇME!

Afet anında hayatınızı kurtarabilir: ‘Marketlerde satılan walkie talkieler bile işe yarar

Afet anında hayatınızı kurtarabilir: ‘Marketlerde satılan walkie talkie'ler bile işe yarar'

#Kahramanmaraş Depremi
Deprem vurmadan, Hürriyet önlem dosyasını açıyor... İstanbul için harekete geçme vakti

Deprem vurmadan, Hürriyet önlem dosyasını açıyor... İstanbul için harekete geçme vakti

#Olası İstanbul Depremi
Depremi fırsata çevirenler: Kiralar iki katına çıktı | ‘Konut arzının talebi yakalaması beş yıl sürebilir’

Depremi fırsata çevirenler: Kiralar iki katına çıktı! | ‘Konut arzının talebi yakalaması beş yıl sürebilir’

#Deprem